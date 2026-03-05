VfL Osnabrück darf sich freuen: Gladbach kommt mit Bundesliga-Truppe Borussia Mönchengladbach nutzt auch die Länderspielpause Ende März für ein Testspiel. Diesmal macht sie sich auf den Weg zum Tabellenführer der Dritten Liga. So kommen Fans an Tickets gegen den VfL Osnabrück. von RP / Jannik Sorgatz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

2016 gewann Gladbach einen Test gegen Osnabrück mit 2:1. – Foto: gelöscht gelöscht

Im September war der FC Schalke 04 zu Gast (2:0), im Oktober Preußen Münster (3:2) und im November Lierse SK (1:0). Die vierte Länderspielpause der Saison wird Borussia Mönchengladbach wieder für ein Testspiel nutzen: Diesmal macht sie sich auf den Weg nach Niedersachsen und ist am 26. März beim VfL Osnabrück zu Gast.

Anpfiff an der Bremer Brücke ist an jenem Donnerstag um 18.30 Uhr. Dauerkarteninhaber beim VfL Osnabrück können sich ab dem 4. März Tickets besorgen, ab dem 5. März kommen Mitglieder dazu, der freie Verkauf beginnt am Freitag, 6. März um 13 Uhr. Hier geht es zum Ticketshop. Zuletzt spielte Borussia vor zweieinhalb Jahren in Osnabrück, es war das erste Pflichtspiel des damaligen Trainers Gerardo Seoane. Gegner war allerdings nicht der VfL, aktuell Tabellenführer der Dritten Liga, sondern der TuS Bersenbrück. In der ersten DFB-Pokalrunde setzte sich Gladbach souverän mit 7:0 durch.

Testspiel in Osnabrück wäre Chance für Hack gewesen Auch für Robin Hack war es damals ein Debüt, der Offensivspieler war gerade von Arminia Bielefeld zu Borussia gewechselt. Als Joker traf er zum 6:0. Das Testspiel am 26. März wäre prädestiniert gewesen für Hack, um erstmals seit fünf Monatenein paar Einsatzminuten zu sammeln. Doch der 27-Jährige hat den nächsten Rückschlag erlitten, wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich muss Hack erneut pausieren. Dass Nathan Ngoumou in drei Wochen schon wieder ein Kandidat ist für einen Einsatz, ist genauso wenig anzunehmen. Somit dürfte Spielpraxis für jene Profis im Mittelpunkt stehen, die bis dahin weniger zum Zug kamen. Und in den vergangenen Jahren haben sich die Testspiele in der Länderspielpause als gute Gelegenheit erwiesen, dem Nachwuchs eine Chance zu geben.