VfL Osnabrück bindet Eigengewächs Bernd Riesselmann langfristig

Der VfL Osnabrück setzt weiter auf Kontinuität und Talente aus dem eigenen Nachwuchs: Mittelstürmer Bernd Riesselmann hat seinen Vertrag bei den Lila-Weißen vorzeitig verlängert. Der 20-Jährige stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Vereins und steht seit 2022 im Profikader.

Nach einer Leihe in die Regionalliga Nord zur TuS Blau-Weiß Lohne, wo er in 27 Spielen sieben Treffer erzielte und vier weitere vorbereitete, kehrte Riesselmann in diesem Sommer zurück an die Bremer Brücke. In der laufenden Saison feierte er am 2. Spieltag beim TSV 1860 München sein Drittliga-Debüt in der Startelf und kam seither auch beim Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken sowie beim Erfolg gegen den TSV Havelse zum Einsatz.

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der VfL seinen Kurs, auf Spieler aus der eigenen Jugend zu setzen. Riesselmann gilt als vielversprechendes Offensivtalent, das sich Schritt für Schritt in der 3. Liga etablieren soll. Für die Fans bedeutet die Verlängerung nicht nur Planungssicherheit, sondern auch ein weiteres Zeichen dafür, dass der Verein seine Zukunft auf selbst ausgebildete Spieler baut.