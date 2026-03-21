VFL Osnabrück Auswärtsspiel im Fupa-Live-Ticker 

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Der Tabellenführer der 3. Liga VFL Osnabrück trifft am Sonntag um 13.30 Uhr auf den Tabellenfünfzehnten TSG Hoffenheim II. Das Hinspiel hat der Gastgeber am 18.10.25 in Osnabrück nach einer bärenstarken Leistung mit 4:0 gewonnen.

Inzwischen haben sich die Vorzeichen verschoben. Der VFL Osnabrück hat sich nach einer starken Serie in 2026 an die Tabellenspitze gekämpft. Zuletzt feiert die Mannschaft von Trainer Timo Schultz fünf Siege in Folge Die TSG Hoffenheim II ist in der Tabelle weit zurück gefallen und belegt aktuell den 15. Rang.

Die Gäste müssen neben dem verletzten Robin Fabinski auf den nach seiner fünften gelben Karte gesperrten Mittelfeldspieler Bjarke Jacobsen verzichten. Der TSG Hoffenheim fehlt der bisher 27 mal eingesetzte gesperrte Yannis Hör, nach seinem Feldverweis im letzten Spiel beim VFB Stuttgart II (0:1).