VfL Osnabrück A-Junioren hält gegen Darmstadt 98 einen Punkt

Die A-Junioren des VfL Osnabrück zeigten Moral und Kampfgeist: Nach einem frühen Rückstand gegen SV Darmstadt 98 A-Junioren kämpften sich die Lila-Weißen zurück und sicherten sich ein verdientes 1:1-Unentschieden auf der Illoshöhe.

Die Gäste aus Darmstadt übernahmen zunächst das Kommando und gingen durch Maurice Bittroff (19.) in Führung. Doch nur zwei Minuten später antwortete der VfL: Vincent Bischoff schickte Luca Kröger auf die Reise, der den Ball eiskalt im kurzen Eck unterbrachte. Fortan dominierte Osnabrück das Spielgeschehen, verteidigte stabil und setzte Darmstadt zunehmend unter Druck. Zwar fehlte im Offensivdrittel der letzte Punch, um die Partie noch komplett zu drehen, das Unentschieden war nach der Aufholjagd ein verdienter Lohn.

VfL Osnabrück – SV Darmstadt 98 1:1

VfL Osnabrück: Felix Wessels, Fabian Albrecht (79. Joris Hofschröer), Lasse Bennett Heits, Tyron Alexandre, Aimo Rößler, Vincent Bischoff, Taha Firtina (79. Denis Kifel), Luca Samuel Kröger, Bernd Zünkler, Jakob Völkerding, Can Akbas - Trainer: Felix Petersen

SV Darmstadt 98: Mehmet Özcelik, Gentrit Hetemaj, Mareg Rohm, Mike Balonier, Diogo dos Santos Pereira, Keanu Blasa (46. Jonas Buchberger), Anton Hofbauer, Amar Brkić (83. Enzo Ferraro), Davin Laroussi (61. Anton Utermann), Maurice Bittroff (61. Maximilian Roth), Jesse Wegjan (61. Esad Smailji) - Trainer: Patrick Kurt

Schiedsrichter: Jannik Romahn - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Maurice Bittroff (19.), 1:1 Luca Samuel Kröger (21.)