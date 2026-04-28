VfL Oldesloe II stellt neues Trainerduo vor

– Foto: VfL Oldesloe

Der VfL Oldesloe II richtet seinen Trainerstab für die kommende Spielzeit neu aus und setzt dabei auf ein Duo: David Elke und Hasan Lokaj übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die zweite Herrenmannschaft. Während Lokaj dem Verein bereits aus seiner Arbeit im Jugendbereich bekannt ist, rückt mit Elke ein neuer Cheftrainer in den Fokus.

Elke war zuletzt im Herrenbereich der A-Klasse tätig und bringt damit Erfahrung aus dem Seniorenfußball mit. Lokaj hingegen kennt die Strukturen des Vereins und die Nachwuchsarbeit aus mehreren Stationen im Jugendbereich.

Beide Trainer haben sich der Mannschaft bereits vorgestellt und bereiten sich auf ihre neue Aufgabe vor. Der Verein setzt darauf, dass die Kombination aus interner Verankerung und externer Erfahrung neue Impulse für die zweite Mannschaft liefert.