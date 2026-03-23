VfL Oldenburg zieht souverän ins U19-Pokalfinale ein

U19-Halbfinal-Teilnehmer JSG Lechtinen/Wallenhorst – Foto: JSG Lechtingen/Wallenhorst

Der VfL Oldenburg hat das Halbfinale im U19-Bezirkspokal auf der Sportanlage in Lechtingen deutlich für sich entschieden. Gegen die JSG Lechtingen/Wallenhorst setzte sich der ebenfalls in der Landesliga spielende Gast mit 5:1 (2:0) durch und steht damit im Endspiel.

Vor einer stattlichen Kulisse übernahm der VFL Oldenburg von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich früh mehrere gute Torchancen. Nach einer Viertelstunde brachte Karim Solaimann seine Mannschaft verdient in Führung. Der auffälligste Spieler der Partie erhöhte nach rund 30 Minuten per Strafstoß auf 2:0, was zugleich den Pausenstand markierte.

Kurz nach Wiederbeginn keimte beim Gastgeber Hoffnung auf: Max Wolff verkürzte nach Vorarbeit von Finn-Luca Meyer auf 1:2. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und stellten rund 20 Minuten vor dem Abpfiff den alten Abstand wieder her. Solaimann bereitete dabei den Treffer von Diego Frers vor.