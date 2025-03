VfL Oldenburg trennt sich von Patrick Degen

Der VfL Oldenburg hat auf die sportlich angespannte Lage in der Oberliga Niedersachsen reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Patrick Degen getrennt. Wie der Verein am Montag mitteilte, sei die Entscheidung nach reiflicher Überlegung gefallen.

Der VfL Oldenburg steht in der Oberliga nach 23 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur vier Siege und ein insgesamt zu harmloser Auftritt in den zurückliegenden Monaten haben die Lage verschärft. Trotz einzelner Punktgewinne war die Entwicklung seit dem Spätherbst nicht ausreichend, um sich nachhaltig vom Tabellenkeller abzusetzen. In den verbleibenden elf Spielen braucht es nun eine Serie – auch, um die Existenz in der fünfthöchsten Spielklasse über das Saisonende hinaus zu sichern. Der neue Coach hat wenig Zeit, dafür aber eine klare Aufgabe: Klassenerhalt um jeden Preis.