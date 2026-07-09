VfL Oldenburg ordnet Herren neu

Zur Saison 2026/27 kommt es beim VfL Oldenburg zu einer bedeutenden Veränderung im Herrenbereich. Die bisherige 3. Herren, die zuletzt in der 1. Kreisklasse Süd antrat, wird aufgelöst. Damit verschwindet eine Mannschaft aus dem Spielbetrieb, die in den vergangenen Jahren zu den etablierten und leistungsstärkeren Teams der Liga gehörte.
Um den Startplatz in der 1. Kreisklasse Süd weiterhin zu besetzen, setzt der Verein auf eine interne Lösung. Die bisherige 4. Herren übernimmt den Platz der aufgelösten Mannschaft und wird künftig als 3. Herren des VfL Oldenburg geführt. In der vergangenen Saison spielte das Team in der 2. Kreisklasse JWH, wo es die Spielzeit auf dem 6. Tabellenplatz beendete.
Mit dem Wechsel in die 1. Kreisklasse Süd wartet auf die Mannschaft eine völlig neue sportliche Herausforderung. Die Liga gilt als ausgeglichen und konkurrenzstark. Viele Teams verfügen über erfahrene Spieler und kämpfen um die Plätze im oberen Tabellendrittel. Gleichzeitig sind die Unterschiede zwischen den Mannschaften oft gering, sodass bereits kleine Fehler oder individuelle Qualität über Sieg oder Niederlage entscheiden können.
Für die neue 3. Herren wird es deshalb wichtig sein, sich möglichst schnell an das höhere Spieltempo und die größere Intensität der Liga zu gewöhnen. Die Mannschaft erhält die Chance, sich gegen stärkere Gegner zu beweisen und den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Ziel dürfte zunächst sein, sich in der Liga zu etablieren und frühzeitig genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.
Neben der Umstrukturierung wurden auch einige personelle Veränderungen bekannt. Lucas Kessler wechselt zum Krusenbuscher SV, Moritz Arends und Theo Rubart schließen sich dem TV Metjendorf an. Außerdem läuft Marvin Mählmann künftig für die zweite Mannschaft des SV Brake auf. Die Wechsel stehen jedoch unabhängig von der Auflösung der bisherigen 3. Herren.
Mit der Neuordnung stellt der VfL Oldenburg seinen Herrenbereich für die Zukunft neu auf. Die kommende Saison wird zeigen, wie schnell sich die neue 3. Herren in der 1. Kreisklasse Süd zurechtfindet. Fest steht: Der Neustart wird eine spannende Aufgabe – sowohl für die Mannschaft als auch für den gesamten Verein.