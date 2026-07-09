VfL Oldenburg ordnet Herren neu Überraschende Vereinsänderung beim VfL Oldenburg: Dritte Herren löst sich auf – Vierte rückt nach von m.c · Heute, 16:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Oldenburg

VfL Oldenburg ordnet Herren neu Zur Saison 2026/27 kommt es beim VfL Oldenburg zu einer bedeutenden Veränderung im Herrenbereich. Die bisherige 3. Herren, die zuletzt in der 1. Kreisklasse Süd antrat, wird aufgelöst. Damit verschwindet eine Mannschaft aus dem Spielbetrieb, die in den vergangenen Jahren zu den etablierten und leistungsstärkeren Teams der Liga gehörte. Um den Startplatz in der 1. Kreisklasse Süd weiterhin zu besetzen, setzt der Verein auf eine interne Lösung. Die bisherige 4. Herren übernimmt den Platz der aufgelösten Mannschaft und wird künftig als 3. Herren des VfL Oldenburg geführt. In der vergangenen Saison spielte das Team in der 2. Kreisklasse JWH, wo es die Spielzeit auf dem 6. Tabellenplatz beendete.

Mit dem Wechsel in die 1. Kreisklasse Süd wartet auf die Mannschaft eine völlig neue sportliche Herausforderung. Die Liga gilt als ausgeglichen und konkurrenzstark. Viele Teams verfügen über erfahrene Spieler und kämpfen um die Plätze im oberen Tabellendrittel. Gleichzeitig sind die Unterschiede zwischen den Mannschaften oft gering, sodass bereits kleine Fehler oder individuelle Qualität über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Für die neue 3. Herren wird es deshalb wichtig sein, sich möglichst schnell an das höhere Spieltempo und die größere Intensität der Liga zu gewöhnen. Die Mannschaft erhält die Chance, sich gegen stärkere Gegner zu beweisen und den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Ziel dürfte zunächst sein, sich in der Liga zu etablieren und frühzeitig genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.