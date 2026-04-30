VfL Oldenburg holt Stephan Ehlers zurück

– Foto: nordBlick24 (H. Hartmann)

Der VfL Oldenburg hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen und Stephan Ehlers zurück zum Verein geholt. Wie der Klub bekanntgab, wird Ehlers ab Juli die Position des Sportdirektors übernehmen.

Mit der Rückkehr setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und Erfahrung. Ehlers bringt „eine enge Verbindung zum Verein“ mit und soll künftig „eine zentrale Rolle in der sportlichen Weiterentwicklung einnehmen und neue Impulse setzen“.

Beim VfL blickt man der Zusammenarbeit optimistisch entgegen und richtet klare Worte an den Rückkehrer: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen dir viel Erfolg in deiner neuen Aufgabe!“