VfL Oldenburg gewinnt dramatisches Finale U19-Bezirkspokal von m.c · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Cewasportfotografie

Was für ein Fußballabend, was für ein Finale, was für eine Geschichte. Das Endspiel um den U19-Bezirkspokal entwickelte sich zu einem echten Fußballkrimi, den der VfL Oldenburg nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 5:3 gegen den SC Spelle-Venhaus für sich entschied. Nach intensiven 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden – danach begann die ganz große Dramatik.

Von der ersten Minute an war spürbar, welche Bedeutung dieses Finale für beide Mannschaften hatte. Mit hohem Tempo, aggressiven Zweikämpfen und großem Einsatz schenkten sich der VfL Oldenburg und der SC Spelle-Venhaus keinen Zentimeter Raum. Beide Teams gingen mutig nach vorne und lieferten den Zuschauern ein Finale, das dem Anlass absolut gerecht wurde.

Der VfL Oldenburg erwischte dabei den besseren Start in die Partie. In der 14. Minute brachte Lasse Mika Becker seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte früh für große Emotionen auf Seiten der Oldenburger. Doch der SC Spelle-Venhaus ließ sich davon keineswegs beeindrucken. Die Mannschaft kämpfte sich mit viel Leidenschaft zurück ins Spiel und wurde in der 25. Minute belohnt, als Jannik Schöttmer den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 erzielte. Danach entwickelte sich ein echter Pokalfight. Beide Teams warfen alles hinein, kämpften um jeden Ball und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit hohem Tempo. Immer wieder gab es gefährliche Offensivaktionen, starke Defensivmomente und intensive Zweikämpfe, die die Spannung auf dem Platz weiter steigen ließen. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer emotionaler, denn beide Mannschaften wollten die Entscheidung unbedingt noch in der regulären Spielzeit erzwingen.