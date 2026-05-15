VfL Oldenburg gewinnt dramatisches Finale

Was für ein Fußballabend, was für ein Finale, was für eine Geschichte. Das Endspiel um den U19-Bezirkspokal entwickelte sich zu einem echten Fußballkrimi, den der VfL Oldenburg nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 5:3 gegen den SC Spelle-Venhaus für sich entschied. Nach intensiven 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden – danach begann die ganz große Dramatik.
Von der ersten Minute an war spürbar, welche Bedeutung dieses Finale für beide Mannschaften hatte. Mit hohem Tempo, aggressiven Zweikämpfen und großem Einsatz schenkten sich der VfL Oldenburg und der SC Spelle-Venhaus keinen Zentimeter Raum. Beide Teams gingen mutig nach vorne und lieferten den Zuschauern ein Finale, das dem Anlass absolut gerecht wurde.
Der VfL Oldenburg erwischte dabei den besseren Start in die Partie. In der 14. Minute brachte Lasse Mika Becker seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte früh für große Emotionen auf Seiten der Oldenburger. Doch der SC Spelle-Venhaus ließ sich davon keineswegs beeindrucken. Die Mannschaft kämpfte sich mit viel Leidenschaft zurück ins Spiel und wurde in der 25. Minute belohnt, als Jannik Schöttmer den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1 erzielte.
Danach entwickelte sich ein echter Pokalfight. Beide Teams warfen alles hinein, kämpften um jeden Ball und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit hohem Tempo. Immer wieder gab es gefährliche Offensivaktionen, starke Defensivmomente und intensive Zweikämpfe, die die Spannung auf dem Platz weiter steigen ließen. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer emotionaler, denn beide Mannschaften wollten die Entscheidung unbedingt noch in der regulären Spielzeit erzwingen.
Doch weder dem VfL Oldenburg noch dem SC Spelle-Venhaus gelang der entscheidende Treffer. So musste das Elfmeterschießen über den Gewinn des U19-Bezirkspokals entscheiden – die ultimative Prüfung für Nervenstärke und Konzentration.
Dort bewiesen die Spieler des VfL Oldenburg beeindruckende Ruhe. Jonas Tapken, Hannes Jürgens, Bashkim Peci und Habib Can Kaplan übernahmen Verantwortung und verwandelten ihre Strafstöße souverän. Für den SC Spelle-Venhaus trafen Ben Nähring und Lennox Meemann sicher vom Punkt.
Als schließlich die Entscheidung gefallen war, kannte der Jubel beim VfL Oldenburg keine Grenzen mehr. Spieler, Trainer und Fans feierten ausgelassen einen Titelgewinn, der nach einem leidenschaftlichen und hochklassigen Finale kaum dramatischer hätte zustande kommen können.
Der SC Spelle-Venhaus verabschiedete sich trotz der Niederlage mit einer starken Leistung aus diesem Endspiel und machte dem VfL Oldenburg bis zur letzten Sekunde das Leben schwer. Am Ende durfte jedoch der VfL den Pokal in die Höhe stemmen und sich nach einem unvergesslichen Fußballabend zum U19-Bezirkspokalsieger krönen.
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