Im Hallenviereck in der Jettinger Willy-Dieterle-Halle gab es umkämpfte Duelle – Foto: Tatjana Vecsey, Gäubote

VfL Oberjettingen und SV Schönbronn souveräne Gruppensieger Spannender erster Vorrundenspieltag beim 43. Jettinger Hallenturnier. Vorrunde wird am heutigen Donnerstag um 17.30 Uhr fortgesetzt.

Vor vollbesetzten Rängen in der Willy-Dieterle-Halle in Jettingen ging am Mittwoch der erste Vorrundenspieltag des Jettinger Turniers über die Bühne. Für die Zwischenrunde am Freitag, 6. Januar, ab 14 Uhr qualifizierten sich die Teams VfL Oberjettingen, Spvgg. Aidlingen, SSV Waldorf (Gruppe A) sowie SV Schönbronn, FC Gärtringen III und TSV Kuppingen (Gruppe B).

Souverän zog vor allem das Team des Turnier-Gastgebers VfL Oberjettingen seine Bahn. Zwar musste VfL-Spielertrainer Markus Carle mit Fabian Seeger, Lukas Kalmbach, Kevin Kienzle und Florian Schmelzle verletzungsbedingt auf einige Stammspieler verzichten, dennoch zogen die Oberjettinger mit fünf Siegen souverän ihre Bahn. Lediglich in den Duellen gegen den SV Bondorf (3:1) und den späteren Tabellenzweiten Spvgg. Aidlingen (3:2) wurde es etwas hitzig, so dass der Schiedsrichter jeweils eine Rote Karte für einen Spieler der gegnerischen Mannschaft zücken musste. Bis zur vorletzten Spielrunde musste die Spvgg. Aidlingen mit dem engagierten Torwart Michael Zeeb um das Weiterkommen zittern. Aber mit neun Punkten waren die Aidlinger am Ende ebenso weiter wie der Calwer Kreisvertreter SSV Walddorf. Nichts anbrennen ließ der SSV Walddorf in der Gruppe B. Der ambitionierte B-Ligist um den ehemaligen Jettinger Marc Baur siegte im letzten Gruppenspiel am Mittwochabend auch gegen den spielerisch starken FC Gärtringen III (Kreisliga B 6) mit 1:0 und zog mit weißer Weste in die Zwischenrunde ein.