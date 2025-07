VfL Nordstemmen setzt auf Entwicklung und Stabilität

Dennoch: Die Mannschaft wuchs mit der Herausforderung. „Alle haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, betont Knöbel. Auch Spieler aus der zweiten Herrenmannschaft und A-Jugend halfen regelmäßig aus. Der Trainer spricht von einer „absoluten Vereinsleistung“, die letztlich zum Verbleib in der Kreisliga führte.

Am 6. Juli ist der VfL mit dem offiziellen Auftakttraining in die Vorbereitung gestartet. Vorab wurden individuelle Laufpläne ausgegeben, um die Grundlagen zu legen. Der Einstieg erfolgtegemeinsam mit der zweiten Herren und der A-Jugend – ein bewusster Schritt, um die enge Verzahnung im Verein zu fördern. „Wir wollen den Spielern die Möglichkeit geben, sich frühzeitig an das Tempo und die Härte im Herrenbereich zu gewöhnen“, erklärt Knöbel.

Mit Lennart Dalsch verliert der VfL einen konstanten Leistungsträger. Der Mittelfeldspieler wechselt zum Bezirksligisten SV Himmelsthür. „Er war einer der Garanten für den Klassenerhalt“, so Knöbel, der ihm den nächsten Schritt gönnt. Auch Mazlum Bedir tritt kürzer und wird künftig in der Ü40-Mannschaft spielen, bleibt aber im Notfall verfügbar.

Zugänge kommen überwiegend aus dem eigenen Verein. Mit Yannick Bartels und Justus Bode kehren zwei erfahrene Kräfte zurück, die bereits für Nordstemmen aktiv waren. Hinzu kommen mehrere A-Jugendliche mit hoher Perspektive, darunter Thomas Lattmann (Jahrgang 2006).

Zudem sollen Patrick Ordon und Leon Schmiele aus der zweiten Mannschaft die Chance erhalten, sich im Herrenbereich zu beweisen. Mit Christian Albrecht wechselt ein erfahrener Torhüter von Germania Sorsum nach Nordstemmen. Er will zwar hauptsächlich in der Ü40 spielen, soll aber auch im Training eine wichtige Rolle für die jungen Keeper einnehmen.

Das vorrangige Ziel für die Saison ist klar formuliert: „Der Klassenerhalt soll so früh wie möglich gesichert werden“, sagt Knöbel. Dafür soll bereits in der Hinrunde ein solides Punktepolster aufgebaut werden. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre ein schöner Bonus – im Fokus steht aber die Entwicklung der jungen Mannschaft. Besonders die Integration der A-Jugendspieler soll weiter forciert werden: „Wir wollen ihnen frühzeitig Verantwortung und Spielpraxis geben“, so der Trainer.

Als Aufstiegsfavoriten nennt Knöbel den SV RW Ahrbergen, der in der Vorsaison nur knapp scheiterte: „Ein starkes, diszipliniertes Team mit guter Mischung aus Jugend und Erfahrung.“ Auch den 1. FC Sarstedt – trotz des Abstiegs – sieht er als heißen Kandidaten für den direkten Wiederaufstieg: „Da ist viel Qualität und auch Wut im Bauch, das kann viel Energie freisetzen.“

In der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 bestreitet der VfL Nordstemmen vier Testspiele. Den Auftakt bildet am Sonntag, den 20. Juli um 15:00 Uhr ein Kreisfreundschaftsspiel gegen den SV Germania Grasdorf. Eine Woche später, am Sonntag, den 27. Juli, empfängt Nordstemmen um 15:00 Uhr BW Salzhemmendorf. Am Mittwoch, den 30. Juli um 19:00 Uhr, tritt das Team von Trainer Christian Knöbel auswärts beim SV Emmerke an. Den Abschluss der Testspielreihe bildet eine Begegnung auf Bezirksebene am Samstag, den 2. August um 16:00 Uhr gegen JFC Kaspel 1.