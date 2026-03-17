VfL Nordstemmen II gewinnt torreich beim DSC Duingen

– Foto: Volkhard Patten

Der VfL Nordstemmen II hat seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich eindrucksvoll unterstrichen. Beim DSC Duingen setzte sich die Mannschaft mit 6:3 durch und bestätigte damit ihre Position auf Rang zwei. Der ungewohnte Hartplatz verlangte zunächst eine kurze Anlaufzeit, doch schon bald übernahmen die Gäste die Kontrolle.

In der 27. Minute brachte Marius Bauch die Gäste in Führung, gefolgt von Henri Christian Will, der nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Der DSC Duingen meldete sich kurz zurück, als Kai Henrich in der 32. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch Frederic Brehmer stellte mit seinem Treffer in der 34. Minute den alten Abstand wieder her, und mit diesem 3:1 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb Nordstemmen das bestimmende Team. Bauch traf in der 64. Minute zum 4:1, gefolgt von Kevin-Thomas Lehnberg, der nur zwei Minuten später auf 5:1 erhöhte. Henri Christian Will krönte seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer in der 81. Minute zum 6:1. In der Schlussphase gelang den Gastgebern noch Ergebniskosmetik: Kai Henrich (83.) und Nils Falke (85.) verkürzten auf 3:6.