VfL Nordstemmen II gewinnt Topspiel deutlich

Die zweite Mannschaft des VfL Nordstemmen hat im Topspiel der 2. Kreisklasse Hildesheim Staffel B ein deutliches Zeichen gesetzt. Im heimischen Erich-Schneider-Stadion gewann das Team gegen den direkten Tabellennachbarn TuSpo Schliekum II mit 5:1 und festigte damit den zweiten Tabellenplatz.
Bereits in der ersten Halbzeit übernahm Nordstemmen die Kontrolle über das Spiel. Nick Schumacher sorgte in der 18. Minute für die 1:0-Führung, die zugleich den Pausenstand markierte.
Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft ihre Dominanz weiter aus. Schumacher erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, ehe Henri Christian Will nur wenig später das 3:0 erzielte (59.). Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte Schumacher in der 76. Minute auf 4:0 und sorgte frühzeitig für die Vorentscheidung.
TuSpo Schliekum II gelang durch Selim Akyildiz in der 78. Minute der zwischenzeitliche Ehrentreffer. Die Antwort folgte jedoch schnell: Filip Schmidt stellte in der 84. Minute den 5:1-Endstand her.
In der Tabelle behauptet der VfL Nordstemmen II mit 39 Punkten aus 17 Spielen den zweiten Platz und baut den Vorsprung auf TuSpo Schliekum II (34 Punkte) auf fünf Zähler aus. Tabellenführer SV Groß Düngen bleibt mit 43 Punkten weiterhin in Reichweite.