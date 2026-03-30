VfL Nordstemmen II gewinnt Topspiel deutlich

– Foto: Volkhard Patten

Die zweite Mannschaft des VfL Nordstemmen hat im Topspiel der 2. Kreisklasse Hildesheim Staffel B ein deutliches Zeichen gesetzt. Im heimischen Erich-Schneider-Stadion gewann das Team gegen den direkten Tabellennachbarn TuSpo Schliekum II mit 5:1 und festigte damit den zweiten Tabellenplatz.

Bereits in der ersten Halbzeit übernahm Nordstemmen die Kontrolle über das Spiel. Nick Schumacher sorgte in der 18. Minute für die 1:0-Führung, die zugleich den Pausenstand markierte.

Nach dem Seitenwechsel baute die Mannschaft ihre Dominanz weiter aus. Schumacher erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, ehe Henri Christian Will nur wenig später das 3:0 erzielte (59.). Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte Schumacher in der 76. Minute auf 4:0 und sorgte frühzeitig für die Vorentscheidung.