VfL Nordstemmen gewinnt deutlich in Salzhemmendorf

– Foto: Timo Babic

Der VfL Nordstemmen hat sein Testspiel bei BW Salzhemmendorf mit 5:1 (3:0) für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Christian Knöbl präsentierte sich insbesondere im Offensivspiel zielstrebig und nutzte ihre Chancen konsequent.

Kurz vor der Pause baute der VfL den Vorsprung weiter aus. In der 45. Minute lief Sander erneut allein auf das Tor zu, entschied sich jedoch für das Abspiel. Nadim Manasra vollendete nach der Hereingabe zum 3:0.

Bereits in der 5. Minute ging Nordstemmen in Führung. Max Wellhausen setzte sich auf der rechten Seite durch und legte für Mike Sander auf, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. In der 19. Minute erhöhte Sander auf 2:0. Nach einem Steilpass von David Ehrenteit überlupfte er den Torhüter und markierte seinen zweiten Treffer.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Salzhemmendorf in der 54. Minute auf 1:3. Nordstemmen stellte den Abstand wenig später wieder her. In der 63. Minute brachte Ehrenteit einen Freistoß an den zweiten Pfosten, wo Hamid Jafari direkt zum 4:1 abschloss.

Den Schlusspunkt setzte erneut Manasra. Nach Vorarbeit von Henri Christian Will traf er in der 89. Minute zum 5:1-Endstand.