VfL Nordstemmen erkämpft Punkt in Ahrbergen

Vier Tage nach der bitteren Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht meldet sich der VfL Nordstemmen eindrucksvoll zurück. Beim Ligaprimus SV RW Ahrbergen beweist die Mannschaft Moral und wird mit einem späten Ausgleich belohnt.
Starker Auftritt trotz Rückstand
Fußball bleibt manchmal ein Rätsel. Noch am vergangenen Mittwoch musste der VfL Nordstemmen eine bittere Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht hinnehmen – am Sonntag jedoch zeigte das Team beim Tabellenführer SV RW Ahrbergen eine völlig andere Leistung und erkämpfte sich ein hochverdientes 1:1.
Im Derby gegen den Ligaprimus trat der VfL von Beginn an mit der nötigen Leidenschaft und taktischen Disziplin auf. Die Gastgeber starteten zwar druckvoll, doch die Nordstemmer hielten dagegen und machten deutlich, dass sie sich nicht verstecken wollten.
In der 29. Minute gelang Ahrbergen dennoch die Führung: Henrik Preiß traf zum 1:0 für die Hausherren. In dieser Phase drohte die Partie zugunsten des Favoriten zu kippen. Doch der VfL bewies Charakter. Anstatt nach dem Rückstand einzubrechen, blieb die Mannschaft präsent, verteidigte kompakt und setzte immer wieder eigene Nadelstiche.
Manasra sorgt für späten Jubel
So entwickelte sich eine Zitterpartie bis in die Schlussphase. Vieles deutete bereits auf einen knappen Heimsieg des Tabellenführers hin, doch der VfL hatte das letzte Wort.
In der 90. Minute schlug die Stunde von Ismail Manasra: Mit kühlem Kopf verwandelte er zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich.
Der späte Treffer sorgte für große Erleichterung bei den Gästen. Nach der Enttäuschung unter der Woche fühlt sich dieses Remis beinahe wie ein Sieg an.