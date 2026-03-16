VfL Nordstemmen erkämpft Punkt in Ahrbergen Nach der Enttäuschung unter der Woche zeigt der VfL im Derby beim Tabellenführer SV RW Ahrbergen ein völlig anderes Gesicht – Ismail Manasra rettet in der 90. Minute ein verdientes 1:1. von Redaktion · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Vier Tage nach der bitteren Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht meldet sich der VfL Nordstemmen eindrucksvoll zurück. Beim Ligaprimus SV RW Ahrbergen beweist die Mannschaft Moral und wird mit einem späten Ausgleich belohnt.

Starker Auftritt trotz Rückstand Fußball bleibt manchmal ein Rätsel. Noch am vergangenen Mittwoch musste der VfL Nordstemmen eine bittere Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht hinnehmen – am Sonntag jedoch zeigte das Team beim Tabellenführer SV RW Ahrbergen eine völlig andere Leistung und erkämpfte sich ein hochverdientes 1:1.

Im Derby gegen den Ligaprimus trat der VfL von Beginn an mit der nötigen Leidenschaft und taktischen Disziplin auf. Die Gastgeber starteten zwar druckvoll, doch die Nordstemmer hielten dagegen und machten deutlich, dass sie sich nicht verstecken wollten. In der 29. Minute gelang Ahrbergen dennoch die Führung: Henrik Preiß traf zum 1:0 für die Hausherren. In dieser Phase drohte die Partie zugunsten des Favoriten zu kippen. Doch der VfL bewies Charakter. Anstatt nach dem Rückstand einzubrechen, blieb die Mannschaft präsent, verteidigte kompakt und setzte immer wieder eigene Nadelstiche.