– Foto: FussballimFKHavelland

VfL Nauen will Serie ausbauen – Stadtderby in Babelsberg Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 8. Spieltags Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Michendorf Saarmund FSV Babelsb. + 12 weitere

Der 8. Spieltag der Landesklasse West steht im Zeichen zweier brisanter Duelle: Tabellenführer VfL Nauen tritt beim Pritzwalker FHV an, während Verfolger FSV Babelsberg 74 im Derby auf die Reserve des SVB trifft. Auch in der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte – besonders für Premnitz, Michendorf und Saarmund.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der FSV Babelsberg 74 empfängt die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage in Pankow will das Team Wiedergutmachung betreiben. Die Gäste kommen mit einem schweren 0:4 gegen Brieselang im Gepäck, bei dem Till Roßius in der 24. und 30. Minute, Yannick Hurtig in der 54. Minute und Timm-Maximilian Hytrek in der 72. Minute trafen. Während der FSV den Anschluss an die Spitze halten will, steht der SV Babelsberg 03 II bereits unter Zugzwang, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. ---

Heute, 19:30 Uhr SG Michendorf Michendorf SG Saarmund Saarmund 19:30 PUSH

Die SG Michendorf hat mit dem 3:0 in Perleberg Selbstvertrauen getankt und will den Schwung in das Heimspiel gegen Saarmund mitnehmen. Thorsten Josef Haubner brachte sein Team in der siebten Minute früh in Führung, ehe Ferdinand Freitag und Carlos Neubert in der 76. Minute per Doppelschlag alles klar machten. Saarmund reist mit einem 0:3 gegen Borussia Brandenburg an – Marko Radon (64.), Dominik Bittner (69.) und ein Eigentor von Julian Rackl (72.) besiegelten die Niederlage. Beide Teams trennen in der Tabelle nur ein Punkt, ein Erfolg wäre für beide Seiten ein wichtiger Schritt in Richtung Mittelfeld. ---

Für den SV Blau-Gelb Falkensee wird das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß zur Bewährungsprobe. Falkensee kassierte zuletzt ein deutliches 0:4 in Nauen. Nick Halt traf per Elfmeter in der 33. Minute, Tom Gutschmidt legte in der 64. und 84. Minute nach, ehe Danilo Czerwonatis in der Nachspielzeit vollendete. Zudem sah Francisco Schulze die Gelb-Rote Karte. Ganz anders die Lage bei Pankow, das den bisherigen Tabellenführer FSV Babelsberg 74 durch Tore von Justin Schröter (23.), Tony Gnad (50.) und Noah Hahlweg (63.) mit 3:0 bezwang. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg in der Tabelle weiter Boden gutmachen. ---

In Wittenberge treffen zwei formstarke Teams aufeinander. Der FSV Veritas Wittenberge/Breese besiegte zuletzt Premnitz deutlich mit 4:0. Ibi Touray eröffnete in der 66. Minute den Torreigen, Hannes Zemelka erhöhte drei Minuten später, Frederik Töpfer traf in der 71. Minute, ehe Mika Dzikus kurz vor Schluss in der 89. Minute das Ergebnis abrundete. Die Gäste aus Golm kommen mit einem 0:0 gegen Pritzwalk, das sie im oberen Mittelfeld hielt. Beide Mannschaften stehen mit 13 Punkten gleichauf – das Duell hat richtungsweisenden Charakter. ---

Morgen, 14:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk VfL Nauen VfL Nauen 14:00 PUSH

In Pritzwalk wartet auf den Tabellenführer VfL Nauen eine schwere Auswärtsaufgabe. Die Gastgeber trennten sich zuletzt torlos von Golm, während Nauen beim 4:0 über Falkensee erneut seine Dominanz zeigte. Nick Halt verwandelte in der 33. Minute einen Foulelfmeter, Tom Gutschmidt traf doppelt in der 64. und 84. Minute, Danilo Czerwonatis setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Nauen ist noch ungeschlagen und führt die Tabelle an, doch Pritzwalk gilt zu Hause als unbequem und will die Überraschung schaffen. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang empfängt den FK Hansa Wittstock. Brieselang setzte sich zuletzt mit 4:0 bei Babelsberg II durch – Till Roßius traf in der 24. und 30. Minute, Yannick Hurtig in der 54. Minute und Timm-Maximilian Hytrek in der 72. Minute. Die Gäste aus Wittstock reisen mit einem 1:0-Erfolg gegen Schenkenberg an, erzielt durch Christopher Michaelis in der 50. Minute. Das Duell könnte also entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SSV Einheit Perleberg Perleberg 15:00 PUSH

Für den SV Empor Schenkenberg steht nach der 0:1-Niederlage in Wittstock Wiedergutmachung auf dem Programm. Die Gäste aus Perleberg kassierten ebenfalls eine klare Pleite – Michendorf siegte durch Tore von Thorsten Josef Haubner in der 7. Minute sowie einem Doppelschlag von Ferdinand Freitag und Carlos Neubert in der 76. Minute mit 3:0. Schenkenberg will zu Hause zurück in die Spur finden, während Perleberg dringend punkten sollte. ---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH