VfL Nauen wahrt die Titelchance nach Krimi in Wittenberge

– Foto: FussballimFKHavelland

Die Spannung in der Landesklasse West erreicht ihren nächsten Siedepunkt. Zum heutigen Auftakt des 24. Spieltags lieferten sich zwei Teams einen leidenschaftlichen Schlagabtausch, der die Konstellation an der Tabellenspitze weiter verschärft und den Kampf um den Aufstieg sowie die Meisterschaft neu befeuert. Während der Gastgeber im Tabellenmittelfeld verharrt, bewies der Verfolger in der Fremde echte Nervenstärke.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einer Begegnung, die von Beginn an durch eine hohe Intensität und den unbedingten Siegeswillen der Gäste geprägt war, entführte der VfL Nauen drei immens wichtige Zähler. Die Partie nahm früh Fahrt auf, als Nick Halt in der 17. Minute die Weichen auf Sieg stellte und den Favoriten mit 0:1 in Führung brachte. Doch die Freude währte nicht allzu lange, da ein unglückliches Missgeschick den FSV Veritas Wittenberge/Breese zurück ins Spiel brachte: Steven Schener unterlief in der 25. Minute ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Nauen zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom plötzlichen Gleichstand und suchte sofort die Antwort. Nur vier Minuten später war es Luca Lamatsch, der in der 29. Minute das 1:2 erzielte und die Gäste erneut jubeln ließ. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Wittenberge mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Das Engagement wurde belohnt, als Sebastian Metschulat in der 59. Minute zum 2:2 traf und die Hoffnung auf einen Punktgewinn bei den Hausherren nährte. Das letzte Wort in diesem emotionalen Duell gehörte jedoch den Gästen. In der 65. Minute markierte Christopher Fuchs den Treffer zum 2:3-Endstand.

---

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH

In Schenkenberg trifft der Tabellenvierte (41 Punkte) auf die SG Saarmund. Für die Gäste, die mit 22 Punkten auf dem dreizehnten Rang mitten im Existenzkampf stecken, zählt jeder Zähler. Dass sie Schenkenberg ärgern können, bewies das Hinspiel, in dem man sich nach hartem Kampf mit einem 2:2-Unentschieden trennte.

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH

In Michendorf findet ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller statt. Der Elfte (24 Punkte) fordert das Schlusslicht Chemie Premnitz heraus, das mit 14 Punkten bereits mit dem Rücken zur Wand steht. Premnitz schöpft jedoch Hoffnung aus der Erinnerung an die Hinrunde, als man gegen Michendorf einen knappen 1:0-Erfolg feiern konnte.

Ein direktes Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Brandenburg. Der Tabellensiebte (35 Punkte) empfängt den Sechsten aus Golm, der lediglich einen einzigen Punkt mehr auf dem Konto hat. Die Brandenburger wollen den psychologischen Vorteil des 2:0-Erfolges aus dem ersten Aufeinandertreffen dieser Spielzeit erneut für sich nutzen.

Der Neunte aus Pritzwalk (28 Punkte) trifft auf den Tabellenzwölften Falkensee (24 Punkte). Es ist ein Spiel um die endgültige Sicherheit im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit einem 1:1-Remis, was auf eine erneut ausgeglichene und taktisch geprägte Partie hindeutet.

David gegen Goliath an der Rudolf-Breitscheid-Straße: Der Spitzenreiter aus Babelsberg (52 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Wittstock (18 Punkte). Wittstock benötigt im Kampf gegen den Abstieg ein Wunder, muss aber vor allem die Babelsberger Offensive fürchten, die das spektakuläre Hinspiel bereits mit 6:3 für sich entschied.

Der Tabellenzweite aus Brieselang (48 Punkte) darf sich im Titelrennen keinen weiteren Fehler erlauben. Gegen den Zehnten aus Perleberg (25 Punkte) soll ein Heimsieg her, um Spitzenreiter Babelsberg unter Druck zu setzen. Bereits im Hinspiel ließen die Brieselanger beim souveränen 3:0-Auswärtssieg keinen Zweifel an ihrer Klasse aufkommen.