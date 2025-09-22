VfL Nauen marschiert weiter – Drama in Brandenburg

Die Landesklasse West zeigte am Ende des 4. Spieltags ihre ganze Vielfalt: klare Favoritensiege, ein unbändiger Spitzenreiter und dramatische Wendungen in letzter Minute. Vor allem Borussia Brandenburg und Einheit Perleberg feierten Last-Minute-Treffer, während Nauen seine Dominanz eindrucksvoll bestätigte.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr SG Michendorf Michendorf FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. 0 1 Abpfiff + Video Vor 142 Zuschauern in Michendorf entwickelte sich ein intensives Spiel, das von großem Einsatz und Kampf geprägt war. Die Hausherren versuchten, dem Favoriten das Leben schwerzumachen. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 31. Minute, als Paul Unger für die Gäste den Treffer des Tages erzielte. Mit seinem Tor brachte er den FSV Babelsberg 74 mit 1:0 in Führung, bei der es bis zum Schlusspfiff blieb. ---

In Brandenburg erlebten die Zuschauer ein echtes Wechselbad der Gefühle. Borussia legte stark los und wurde in der 21. Minute belohnt: Dominik Bittner traf zur Führung und sorgte früh für Jubel. Doch der SV Babelsberg 03 II schlug sofort zurück – nur zwei Minuten später stellte Darijan Silic den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando. Philipp Kruggel brachte sie in der 53. Minute sogar in Führung. Die Hausherren schienen geschlagen, doch sie mobilisierten alle Kräfte. In der 77. Minute sorgte Julian Schwandt für das 2:2, ehe derselbe Spieler in der Nachspielzeit eiskalt blieb. In der 90.+3 Minute erzielte Schwandt das 3:2. ---

Wittenberge/Breese und Wittstock lieferten sich vor 112 Zuschauern eine intensive Begegnung, die von Spannung und wechselnden Führungen geprägt war. Frederik Töpfer brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung und nährte früh die Hoffnung auf drei Punkte. Doch Hansa Wittstock hielt dagegen: Christopher Michaelis glich in der 32. Minute aus. Kurz vor der Pause schlug Veritas erneut zu – Ibi Touray stellte in der 45. Minute auf 2:1. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen in der 54. Minute durch Mohamed Al Houssein zurück ins Spiel. Beide Teams versuchten danach den Sieg zu erzwingen, doch es blieb beim 2:2. ---

Das Duell zwischen Pritzwalk und Perleberg elektrisierte 225 Zuschauer. Schon in der ersten Halbzeit setzte sich die Spannung durch: Martin Behrend brachte die Gäste in der 39. Minute mit 1:0 in Front. Pritzwalk rannte im zweiten Durchgang an und wurde in der 75. Minute belohnt, als Amirreza Cheshmi den Ausgleich erzielte. Doch die Partie sollte noch eine dramatische Wendung nehmen. In der Nachspielzeit war es Marvin Gramsch, der in der 90.+1 Minute den Siegtreffer für Perleberg markierte. Während die Gäste jubelten, blieb für Pritzwalk nur bittere Enttäuschung. ---

Blau-Gelb Falkensee erwischte einen schweren Tag. Schon in der 11. Minute brachte Mathias Curio die Gäste aus Saarmund in Führung und stellte die Weichen früh. Kurz nach der Pause legte Justin Keiling in der 46. Minute nach, ehe Max Asmus in der 57. Minute auf 3:0 erhöhte. Zwar konnte Richard Gronewöller in der 62. Minute mit dem 1:3 für einen kurzen Hoffnungsschimmer sorgen, doch erneut Justin Keiling zerstörte diesen mit seinem zweiten Treffer in der 76. Minute. Am Ende stand ein klarer 4:1-Auswärtssieg für Saarmund, während Falkensee leer ausging. ---

Der Spitzenreiter VfL Nauen zeigte auch gegen Premnitz seine Klasse. Doch zunächst lief es nicht nach Plan. Bereits in der 5. Minute brachte Max Mensel die Gäste in Führung. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später erzielte Merlin Jan Schmid den Ausgleich. Damit war das Spiel gedreht und Nauen übernahm die Kontrolle. Julian Krause sorgte in der 32. Minute für das 2:1, ehe Merlin Jan Schmid nach der Pause noch zweimal zuschlug (46. und 56. Minute). Mit seinem Dreierpack avancierte er zum Mann des Spiels und führte Nauen vor 177 Zuschauern zu einem 4:1-Heimsieg. ---

Golm und Pankow lieferten sich vor 90 Zuschauern ein taktisch geprägtes Duell. Die Hausherren gingen in der 27. Minute durch Alexander Beine in Führung und setzten damit das erste Ausrufezeichen. Doch die Gäste aus Pankow hielten dagegen, suchten immer wieder den Weg nach vorne und belohnten sich in der 64. Minute. Max Wilhelm Brücker traf zum 1:1. Beide Mannschaften hatten noch Gelegenheiten, aber am Ende blieb es beim Unentschieden. ---