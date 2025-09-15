VfL Nauen bleibt makellos, Einheit Perleberg mit Kantersieg

Die Landesklasse West hat ihren 3. Spieltag mit einem Torfestival abgeschlossen. Während Nauen seine weiße Weste behielt, feierte Perleberg einen emotionalen Befreiungsschlag. Wittstock ging unter, Babelsberg 74 gewann ein Spektakel, und gleich zwei Partien endeten torlos.
Von Beginn an zeigte die Babelsberger Reserve, dass sie sich nach den zwei Auftaktniederlagen rehabilitieren wollte. Bereits in der 5. Minute brachte Fin Frederik Slabon die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Nulldreier erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0, als Linus Queißer in der 45. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel schien Babelsberg endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen: In der 57. Minute traf erneut Fin Frederik Slabon zum 3:0. Doch die Gäste aus Wittenberge gaben sich nicht auf und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Innerhalb von nur 13 Minuten verkürzten Frederik Töpfer in der 60. Minute sowie Alexander Helzel in der 73. Minute auf 2:3. Die Partie drohte zu kippen, ehe zwei Platzverweise die Richtung wieder änderten.
In der 81. Minute sah FSV-Spieler Alexander Helzel die Gelb-Rote Karte, nur eine Minute später musste auch Erblin Luta vom SV Babelsberg 03 II mit Rot den Platz verlassen. Babelsberg drehte in der Schlussphase auf und entschied das Spiel mit einem Dreifachschlag endgültig für sich. Zunächst stellte Louis-Rene Goddon in der 86. Minute auf 4:2, danach traf Linus Queißer doppelt – in der 88. Minute und in der 90. Minute zum 6:2-Endstand.
---
Im Duell zwischen dem Pankower SV Rot-Weiß 1921 und dem SV Empor Schenkenberg 1928 gab es keine Treffer. Vor 87 Zuschauern kämpften beide Teams um jede Aktion, doch am Ende stand ein 0:0. Pankow verteidigte damit seine Serie ohne Gegentor, während Schenkenberg den Punkt mitnahm und weiter ungeschlagen bleibt.
---
Die Zuschauer in Perleberg erlebten ein wahres Spektakel. Bereits nach sechs Minuten brachte Martin Behrend die Gastgeber in Führung. Kurz darauf legte William Richart in der 10. Minute nach, ehe Pepe Drzymalski mit einem Doppelpack in der 15. und 45. Minute auf 4:0 stellte. Nach der Pause meldete sich Blau-Gelb Falkensee kurz zurück, als Johannes Gums in der 50. Minute traf. Doch Behrend stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. Max Dietsch (70.) und Sina Dabirifard (90.+1) machten das 7:1 perfekt.
---
Für Hansa Wittstock wurde das Duell gegen den Pritzwalker FHV 03 zu einem bitteren Nachmittag. Jan Wesoli eröffnete in der 10. Minute das Toreschießen und legte noch vor der Pause in der 39. Minute nach. In der 73. Minute komplettierte er seinen Dreierpack, ehe Philipp Reiter in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 0:4 setzte.
---
Vor 65 Zuschauern lieferten sich der FSV Babelsberg 74 und Borussia Brandenburg ein intensives Duell. Janne Mika Bleßmann eröffnete bereits in der 7. Minute für die Hausherren. Ein Eigentor von Dominik Bittner brachte das 2:0 (14.), ehe derselbe Spieler in der 31. Minute auf der anderen Seite traf. Doch Julian Lenz stellte nur eine Minute später auf 3:1, Jonas Erxleben erhöhte in der 40. Minute auf 4:1. Lucas Witschel verkürzte in der 79. Minute noch auf 4:2, ehe Mirko Büttner in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz musste. Babelsberg jubelte über drei Punkte.
---
SV Grün-Weiß Brieselang und die SG Michendorf trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Vor 47 Zuschauern blieben die großen Höhepunkte Mangelware, beide Defensivreihen bestimmten das Geschehen. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem Zähler zufriedengeben.
---
In Premnitz begann alles nach Plan für die Hausherren: Max Mensel brachte den TSV Chemie Premnitz in der 24. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später egalisierte Lee Tinashe Marume. Oliver Tobias drehte das Spiel in der 32. Minute, bevor Marvin Zimmermann in der 52. Minute endgültig den 3:1-Erfolg für die SG Grün-Weiß Golm sicherte.
---
Der VfL Nauen setzte sich eindrucksvoll bei der SG Saarmund durch. Jendrik Sarnow eröffnete in der 14. Minute, Christian Czeponik legte in der 52. Minute nach. Merlin Jan Schmid traf in der 69. Minute zum 3:0, ehe Maximilian Hartmann in der 81. Minute den 4:0-Endstand markierte. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt Nauen makellos.
