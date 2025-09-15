VfL Nauen bleibt makellos, Einheit Perleberg mit Kantersieg

Von Beginn an zeigte die Babelsberger Reserve, dass sie sich nach den zwei Auftaktniederlagen rehabilitieren wollte. Bereits in der 5. Minute brachte Fin Frederik Slabon die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Nulldreier erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0, als Linus Queißer in der 45. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel schien Babelsberg endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen: In der 57. Minute traf erneut Fin Frederik Slabon zum 3:0. Doch die Gäste aus Wittenberge gaben sich nicht auf und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Innerhalb von nur 13 Minuten verkürzten Frederik Töpfer in der 60. Minute sowie Alexander Helzel in der 73. Minute auf 2:3. Die Partie drohte zu kippen, ehe zwei Platzverweise die Richtung wieder änderten.

In der 81. Minute sah FSV-Spieler Alexander Helzel die Gelb-Rote Karte, nur eine Minute später musste auch Erblin Luta vom SV Babelsberg 03 II mit Rot den Platz verlassen. Babelsberg drehte in der Schlussphase auf und entschied das Spiel mit einem Dreifachschlag endgültig für sich. Zunächst stellte Louis-Rene Goddon in der 86. Minute auf 4:2, danach traf Linus Queißer doppelt – in der 88. Minute und in der 90. Minute zum 6:2-Endstand.

