 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: FussballimFKHavelland

VfL Nauen bleibt makellos, Einheit Perleberg mit Kantersieg

Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

Die Landesklasse West hat ihren 3. Spieltag mit einem Torfestival abgeschlossen. Während Nauen seine weiße Weste behielt, feierte Perleberg einen emotionalen Befreiungsschlag. Wittstock ging unter, Babelsberg 74 gewann ein Spektakel, und gleich zwei Partien endeten torlos.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
6
2
Abpfiff

Von Beginn an zeigte die Babelsberger Reserve, dass sie sich nach den zwei Auftaktniederlagen rehabilitieren wollte. Bereits in der 5. Minute brachte Fin Frederik Slabon die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Nulldreier erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0, als Linus Queißer in der 45. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel schien Babelsberg endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen: In der 57. Minute traf erneut Fin Frederik Slabon zum 3:0. Doch die Gäste aus Wittenberge gaben sich nicht auf und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Innerhalb von nur 13 Minuten verkürzten Frederik Töpfer in der 60. Minute sowie Alexander Helzel in der 73. Minute auf 2:3. Die Partie drohte zu kippen, ehe zwei Platzverweise die Richtung wieder änderten.

In der 81. Minute sah FSV-Spieler Alexander Helzel die Gelb-Rote Karte, nur eine Minute später musste auch Erblin Luta vom SV Babelsberg 03 II mit Rot den Platz verlassen. Babelsberg drehte in der Schlussphase auf und entschied das Spiel mit einem Dreifachschlag endgültig für sich. Zunächst stellte Louis-Rene Goddon in der 86. Minute auf 4:2, danach traf Linus Queißer doppelt – in der 88. Minute und in der 90. Minute zum 6:2-Endstand.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
0
0
Abpfiff

Im Duell zwischen dem Pankower SV Rot-Weiß 1921 und dem SV Empor Schenkenberg 1928 gab es keine Treffer. Vor 87 Zuschauern kämpften beide Teams um jede Aktion, doch am Ende stand ein 0:0. Pankow verteidigte damit seine Serie ohne Gegentor, während Schenkenberg den Punkt mitnahm und weiter ungeschlagen bleibt.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
7
1
Abpfiff

Die Zuschauer in Perleberg erlebten ein wahres Spektakel. Bereits nach sechs Minuten brachte Martin Behrend die Gastgeber in Führung. Kurz darauf legte William Richart in der 10. Minute nach, ehe Pepe Drzymalski mit einem Doppelpack in der 15. und 45. Minute auf 4:0 stellte. Nach der Pause meldete sich Blau-Gelb Falkensee kurz zurück, als Johannes Gums in der 50. Minute traf. Doch Behrend stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. Max Dietsch (70.) und Sina Dabirifard (90.+1) machten das 7:1 perfekt.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
0
4
Abpfiff

Für Hansa Wittstock wurde das Duell gegen den Pritzwalker FHV 03 zu einem bitteren Nachmittag. Jan Wesoli eröffnete in der 10. Minute das Toreschießen und legte noch vor der Pause in der 39. Minute nach. In der 73. Minute komplettierte er seinen Dreierpack, ehe Philipp Reiter in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 0:4 setzte.

---

Sa., 13.09.2025, 13:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
4
2
Abpfiff

Vor 65 Zuschauern lieferten sich der FSV Babelsberg 74 und Borussia Brandenburg ein intensives Duell. Janne Mika Bleßmann eröffnete bereits in der 7. Minute für die Hausherren. Ein Eigentor von Dominik Bittner brachte das 2:0 (14.), ehe derselbe Spieler in der 31. Minute auf der anderen Seite traf. Doch Julian Lenz stellte nur eine Minute später auf 3:1, Jonas Erxleben erhöhte in der 40. Minute auf 4:1. Lucas Witschel verkürzte in der 79. Minute noch auf 4:2, ehe Mirko Büttner in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz musste. Babelsberg jubelte über drei Punkte.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
0
0
Abpfiff

SV Grün-Weiß Brieselang und die SG Michendorf trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Vor 47 Zuschauern blieben die großen Höhepunkte Mangelware, beide Defensivreihen bestimmten das Geschehen. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem Zähler zufriedengeben.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
1
3
Abpfiff

In Premnitz begann alles nach Plan für die Hausherren: Max Mensel brachte den TSV Chemie Premnitz in der 24. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später egalisierte Lee Tinashe Marume. Oliver Tobias drehte das Spiel in der 32. Minute, bevor Marvin Zimmermann in der 52. Minute endgültig den 3:1-Erfolg für die SG Grün-Weiß Golm sicherte.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
0
4
Abpfiff

Der VfL Nauen setzte sich eindrucksvoll bei der SG Saarmund durch. Jendrik Sarnow eröffnete in der 14. Minute, Christian Czeponik legte in der 52. Minute nach. Merlin Jan Schmid traf in der 69. Minute zum 3:0, ehe Maximilian Hartmann in der 81. Minute den 4:0-Endstand markierte. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt Nauen makellos.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.9.2025, 08:30 Uhr
redAutor