VfL Nagold: "Wir sind Jäger und müssen unsere Hausaufgaben erledigen!"

Mit 29 Punkten nach 16 Spielen steht der VfL Nagold auf dem dritten Tabellenplatz. Doch Trainer Marcel Schuon bleibt realistisch: „Die Tabelle täuscht noch etwas. Wir haben ein Spiel mehr, im schlechtesten Fall rutschen wir auf Platz fünf.“ Trotzdem sei er zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. „Kurz vor Saisonbeginn hatten wir unplanmäßige Abgänge zweier Leistungsträger zu kompensieren, mussten Neuzugänge integrieren und das neue Trainerteam einarbeiten. Wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, haben wir eine gute Hinrunde gespielt.“

Ein großes Manko sieht Schuon jedoch in der Heimbilanz: „Vier Niederlagen zu Hause sind einfach zu viel. Dafür waren wir auswärts sehr stark.“

Die größte Herausforderung war für den VfL Nagold das Spiel auf eigenem Platz. „Wir hatten oft Probleme, tiefstehende Gegner auf unserem Kunstrasen zu knacken.“ Besonders positiv hebt der Trainer hingegen die starke Auswärtsbilanz hervor. „Wir konnten uns immer gut an die Gegebenheiten anpassen und haben viele Punkte geholt.“

Ein Schlüsselmoment der Hinrunde war das erste Saisonspiel gegen den SV Zimmern, das verloren ging. „Die Stimmung war danach natürlich getrübt, weil wir mehr erwartet hatten. Aber mein Team hat eine Reaktion gezeigt und wir sind in die Erfolgsspur gekommen.“ Wichtig sei gewesen, dass die Mannschaft nach Niederlagen sofort mit Punkten geantwortet habe. „Ganz wichtig war, dass wir mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen konnten – mit einem Sieg gegen den SV Zimmern.“

Stärken und Schwächen: Top-Offensive, aber Defensivprobleme

Der VfL Nagold gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga. „Wir schießen viele Tore und haben die zweitbeste Offensivbilanz“, lobt Schuon. Besonders bemerkenswert ist die Fitness seiner Mannschaft: „Die Jungs sind in der Lage, ab der 70. Minute noch einmal Vollgas zu geben – 18 Treffer in der Schlussphase sprechen für sich.“

Doch in der Defensive sieht der Coach noch Luft nach oben: „Wir sind in verschiedenen Phasen des Spiels zu unerfahren und schätzen manche Situationen nicht richtig ein.“ Entscheidend sei, dass die Spieler aus ihren Fehlern lernen. „Wichtig ist uns dabei, dass man die Fehler nicht zwei Mal macht.“

Entwicklung und Teamgeist: „Die Jungs sind hungrig und motiviert“

Trotz einiger Schwächen sieht Schuon die Entwicklung seines Teams positiv. „Die Jungs sind hungrig und motiviert, aber oft noch zu brav und zu leichtsinnig gegen den Ball.“ Trotzdem sei die Mannschaft auf einem guten Weg. „Wir haben einen super Teamspirit und eine gute Stimmung – sowohl auf als auch neben dem Platz. Das ist uns sehr wichtig.“

Vorbereitung und Testspiele

Die Vorbereitung auf die Rückrunde startete am 20. Januar 2025. Seitdem hat die Mannschaft bereits drei Testspiele absolviert. „Das habt ihr in eurer Datenbank sicherlich hinterlegt“, merkt Schuon augenzwinkernd an.

Verstärkung für die Offensive

In der Winterpause gab es eine punktuelle Verstärkung: „Mit Niklas Watzl haben wir einen ambitionierten Stürmer dazubekommen. Wir freuen uns auf die Rückrunde mit ihm.“ Weitere Transfers gab es nicht.

Zielsetzung: „Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen“

Der VfL Nagold will in der Rückrunde weiter oben mitspielen. „Unser Ziel ist es, an Empfingen und Rottenburg dranzubleiben. Wir sind Jäger und müssen unsere Hausaufgaben erledigen – dann schauen wir auf die anderen Sportplätze.“

Wichtig sei es, auswärts stabil zu bleiben und die Heimbilanz zu verbessern. „Wir müssen zu Hause deutlich mehr Punkte einfahren.“

Taktische Anpassungen in der Rückrunde

Nach der intensiven Hinrunde hat das Trainerteam neue Erkenntnisse gewonnen. „Nachdem wir alle Mannschaften besser kennengelernt haben, werden wir auf den ein oder anderen Gegner reagieren und uns Gedanken machen.“ Grundsätzlich wolle man das eigene Spiel jedoch variabler gestalten. „Wir wollen unberechenbarer für den Gegner werden.“

Der VfL Nagold steht vor einer spannenden Rückrunde – mit einem klaren Ziel vor Augen: „Wir sind Jäger und müssen unsere Hausaufgaben erledigen!“