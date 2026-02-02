VfL Nagold: „Wir gehen als Jäger ins Rennen“ FuPa-Teamcheck: Landesligist VfL Nagold mischt oben mit und hält den Blick fest auf Platz eins oder zwei von LS · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Trainer Marcel Schuon ordnet im FuPa-Teamcheck die Hinrunde des VfL Nagold in der Landesliga, Staffel 3, ein. Platz fünf, enge Abstände und ein offenes Rennen prägen die Lage. Der Coach spricht über Entwicklung, Defizite und klare Ambitionen für die Rückrunde.

Ausgangslage mit offenem Ausgang Mit 34 Punkten belegt der VfL Nagold nach der Hinrunde den fünften Tabellenplatz. Marcel Schuon bezeichnet diese Ausgangslage als „gut“, betont jedoch zugleich die enorme Spannung in der Liga. „Nach der 3-Punkte-Regelung ist bis zum letzten Spieltag alles offen“, sagt der Trainer. Für seine Mannschaft sei klar, dass noch Luft nach oben vorhanden ist: „Wir wissen, dass wir noch Punkte nachlegen können.“ Offensives Potenzial und defensive Stabilisierung 38 erzielte Treffer unterstreichen die offensive Qualität der Nagolder, dennoch sieht Schuon im Abschluss Verbesserungspotenzial. „Offensiv fehlt uns hier und da noch ein Tor“, erklärt er und fordert mehr Konsequenz: „Wir müssen im Abschluss gieriger sein.“

Defensiv erkennt der Trainer im Vergleich zur Vorsaison eine klare Steigerung. „Wir haben uns stabilisiert“, sagt Schuon, weist jedoch darauf hin, dass das Croatia-Spiel hierbei außen vor bleibt. Insgesamt sieht er eine bessere Balance, auch wenn diese noch nicht konstant genug war.

Spiele mit Signalwirkung Besonders prägend war für Schuon das Auswärtsspiel in Schwenningen. Dieses Spiel habe „ein positives Signal“ gesetzt. Auch die Erfolge gegen Pfullingen und Empfingen hätten gezeigt, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“. Solche Begegnungen seien wichtige Bestätigungen für die Arbeit der Mannschaft gewesen. Das Kollektiv im Mittelpunkt Auf individuelle Hervorhebungen verzichtet Schuon bewusst. Zwar sei es positiv, „wenn einzelne Spieler Akzente setzen“, doch der entscheidende Faktor sei ein anderer: „Wir kommen ganz klar über das Kollektiv – und das ist entscheidend.“ Dieses Verständnis sieht der Trainer als Grundlage für nachhaltigen Erfolg.