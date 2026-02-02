VfL Nagold: „Wir gehen als Jäger ins Rennen“

Trainer Marcel Schuon ordnet im FuPa-Teamcheck die Hinrunde des VfL Nagold in der Landesliga, Staffel 3, ein. Platz fünf, enge Abstände und ein offenes Rennen prägen die Lage. Der Coach spricht über Entwicklung, Defizite und klare Ambitionen für die Rückrunde.
Mit 34 Punkten belegt der VfL Nagold nach der Hinrunde den fünften Tabellenplatz. Marcel Schuon bezeichnet diese Ausgangslage als „gut“, betont jedoch zugleich die enorme Spannung in der Liga. „Nach der 3-Punkte-Regelung ist bis zum letzten Spieltag alles offen“, sagt der Trainer. Für seine Mannschaft sei klar, dass noch Luft nach oben vorhanden ist: „Wir wissen, dass wir noch Punkte nachlegen können.“
38 erzielte Treffer unterstreichen die offensive Qualität der Nagolder, dennoch sieht Schuon im Abschluss Verbesserungspotenzial. „Offensiv fehlt uns hier und da noch ein Tor“, erklärt er und fordert mehr Konsequenz: „Wir müssen im Abschluss gieriger sein.“
Defensiv erkennt der Trainer im Vergleich zur Vorsaison eine klare Steigerung. „Wir haben uns stabilisiert“, sagt Schuon, weist jedoch darauf hin, dass das Croatia-Spiel hierbei außen vor bleibt. Insgesamt sieht er eine bessere Balance, auch wenn diese noch nicht konstant genug war.
Besonders prägend war für Schuon das Auswärtsspiel in Schwenningen. Dieses Spiel habe „ein positives Signal“ gesetzt. Auch die Erfolge gegen Pfullingen und Empfingen hätten gezeigt, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“. Solche Begegnungen seien wichtige Bestätigungen für die Arbeit der Mannschaft gewesen.
Auf individuelle Hervorhebungen verzichtet Schuon bewusst. Zwar sei es positiv, „wenn einzelne Spieler Akzente setzen“, doch der entscheidende Faktor sei ein anderer: „Wir kommen ganz klar über das Kollektiv – und das ist entscheidend.“ Dieses Verständnis sieht der Trainer als Grundlage für nachhaltigen Erfolg.
Für die Rückrunde nennt Schuon mehrere Ansatzpunkte. Zentrale Themen bleiben die Effizienz im Abschluss und die defensive Arbeit. „Die Torchancenverwertung muss effektiver werden“, fordert er. Gleichzeitig müsse das Team „defensiv stabiler und körperlich stärker auftreten“, um einfache Gegentore zu vermeiden.
Der Startschuss für die Vorbereitung fällt am Dienstag, 20. Januar. In den geplanten Testspielen soll an Abläufen gearbeitet werden, um die Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln.
Personell bleibt der VfL Nagold weitgehend unverändert. Eine positive Nachricht ist die Rückkehr von Nico Gaiser, der nach langer Verletzung wieder zur Verfügung steht. Weitere Veränderungen sind nicht vorgesehen.
Inhaltlich setzt Schuon klare Akzente. „Wir möchten unser Umschaltspiel verbessern und gleichzeitig zielstrebiger zum Tor kommen“, erklärt er. Ein weiteres zentrales Thema bleibt die konsequentere Nutzung der herausgespielten Torchancen.
Mit Blick auf die Tabelle formuliert Schuon einen klaren Anspruch. „Wir gehen als Jäger ins Rennen“, sagt er. Zunächst liege der Fokus darauf, „unsere Hausaufgaben zu machen“, bevor der Blick auf die Konkurrenz gerichtet wird. Das Ziel bleibt ambitioniert: „Platz 1 oder 2 – und bis zum letzten Spieltag ist noch alles möglich.“
Einen besonderen Gegner hebt der Trainer nicht hervor. Stattdessen soll sich „der Gegner in erster Linie nach uns richtet, ohne überheblich zu wirken“. Gegen Teams auf Augenhöhe gehe es vor allem darum, „die kleinen Details“ sauber umzusetzen.