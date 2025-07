VfL Nagold und TSV Bernhausen überzeugen zum Auftakt

Die Vorrunde des neuen Städte Cups des SV Böblingen und des VfL Sindelfingen bot am heutigen Samstag einige Tore, enge Spiele und erste Standortbestimmungen für die Teams. Der VfL Nagold und der TSV Bernhausen sichern sich mit jeweils zwei Siegen den Gruppensieg. Am morgigen Sonntag stehen die Platzierungsspiele an.