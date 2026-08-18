VfL Nagold und Croatia Reutlingen steigen verspätet ein

Der VfL Nagold geht mit dem stärkeren Hintergrund aus der vergangenen Saison in das Nachholspiel. Nagold schloss die vorige Runde mit 56 Punkten auf Rang fünf ab. 16 Siege, acht Unentschieden und acht Niederlagen sowie 72:46 Tore bedeuteten eine klar positive Bilanz. Während andere Mannschaften bereits ihre ersten Punkte gesammelt oder erste Rückschläge hinnehmen mussten, beginnt für Nagold die neue Rechnung erst am Mittwochabend.

Der SV Croatia Reutlingen hatte die vergangene Saison mit 39 Punkten auf Rang elf beendet. Zwölf Siege, drei Unentschieden und 17 Niederlagen bei 67:74 Toren ließen die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte ankommen. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die am eigentlichen Auftaktwochenende noch nicht gespielt haben. Nagold will an seine deutlich bessere Vorjahresplatzierung anknüpfen, Croatia kann im direkten Einstieg versuchen, diese alte Rangordnung sofort infrage zu stellen.