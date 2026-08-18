VfL Nagold und Croatia Reutlingen steigen verspätet ein

Mit einem Nachholspiel des ersten Spieltags wird die Landesliga Württemberg, Staffel 3, am Mittwoch, 19. August 2026, um 19.30 Uhr komplettiert. Während die übrigen 14 Mannschaften bereits am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet sind, greifen der VfL Nagold und der SV Croatia Reutlingen nun erstmals ein. Für beide beginnt die neue Runde damit einige Tage später als für die Konkurrenz. Die Auftaktergebnisse haben bereits erste Marken gesetzt, eine belastbare Tabellenlage gibt es nach nur einer Runde aber noch nicht.
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Der VfL Nagold geht mit dem stärkeren Hintergrund aus der vergangenen Saison in das Nachholspiel. Nagold schloss die vorige Runde mit 56 Punkten auf Rang fünf ab. 16 Siege, acht Unentschieden und acht Niederlagen sowie 72:46 Tore bedeuteten eine klar positive Bilanz. Während andere Mannschaften bereits ihre ersten Punkte gesammelt oder erste Rückschläge hinnehmen mussten, beginnt für Nagold die neue Rechnung erst am Mittwochabend.
Der SV Croatia Reutlingen hatte die vergangene Saison mit 39 Punkten auf Rang elf beendet. Zwölf Siege, drei Unentschieden und 17 Niederlagen bei 67:74 Toren ließen die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte ankommen. Nun treffen zwei Teams aufeinander, die am eigentlichen Auftaktwochenende noch nicht gespielt haben. Nagold will an seine deutlich bessere Vorjahresplatzierung anknüpfen, Croatia kann im direkten Einstieg versuchen, diese alte Rangordnung sofort infrage zu stellen.
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