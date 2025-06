VfL Nagold sichert sich vor 1300 Zuschauern den Relegationsplatz

Die Erwartungen an das Gipfeltreffen waren riesig – und die 1300 Zuschauer in Nagold wurden nicht enttäuscht. Beide Mannschaften legten von Beginn an ein hohes Tempo vor. Der VfL Nagold erwischte den besseren Start: Bereits in der 3. Minute brachte Fabian Mücke die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der SG Empfingen ließ nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute traf Pascal Schoch zum 1:1-Ausgleich. Und nur zwei Minuten später drehte Philipp Kress mit seinem Treffer zum 1:2 die Partie zugunsten der Gäste. Nagold zeigte jedoch Moral. In der 30. Minute bekam der VfL einen Elfmeter zugesprochen. Elias Bürkle trat an und verwandelte zum 2:2. In der 97. Minute musste Panagiotis Karapidis von der SG Empfingen mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende blieb es beim Remis. Mit dem Punktgewinn verteidigte der VfL Nagold Platz zwei in der Tabelle und qualifiziert sich damit für die Relegationsspiele zur Verbandsliga. Die SG Empfingen, die punktgleich bleibt, muss sich mit Rang drei begnügen.