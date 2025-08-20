 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
VfL Nagold - SG Empfingen: Welche Tormaschine läuft heute besser?

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht übers Nachholspiel

Am heutigen Mittwochabend wird die Landesliga, Staffel 3, mit einem Nachholspiel vom 1. Spieltag komplettiert. Der VfL Nagold empfängt die SG Empfingen – beide Teams haben ihre Saisonauftaktspiele mit klaren Siegen gewonnen und wollen sich mit einem weiteren Erfolg in der oberen Tabellenregion festsetzen.

Der VfL Nagold geht mit viel Rückenwind in das Heimspiel. Zuletzt feierte die Mannschaft ein spektakuläres 8:3 beim SV Croatia Reutlingen. Dabei konnte besonders Jan-Christian Beifuß überzeugen, der in der ersten Halbzeit drei Treffer erzielte (28., 38., 40.). Auch Matthias Rauser (45.), Panagiotis Karypidis (48.), Niklas Watzl (84.) und Ruben Cinar (90.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Mit diesem Offensivfeuerwerk hat sich Nagold direkt auf Rang fünf vorgeschoben.

Auch die SG Empfingen konnte zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen setzen. Beim 4:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger SSC Tübingen war Denis Bozicevic der Mann des Spiels. Er brachte sein Team bereits nach vier Minuten in Führung und legte in der 20. Minute nach. Noch vor der Pause traf Robin Schüssler (29.), ehe Philipp Kress (66.) den klaren Sieg abrundete. Mit drei Punkten und 4:0 Toren rangiert Empfingen derzeit auf Platz sechs.

Das Nachholspiel in Nagold ist damit ein echtes Spitzenduell: Zwei Mannschaften, die jeweils mit überzeugenden Leistungen gestartet sind, treffen direkt aufeinander. Beide Teams könnten mit einem weiteren Erfolg in die Spitzengruppe vorrücken, wo bisher Balingen II, Tuttlingen, Nehren und Zimmern mit weißer Weste stehen.

