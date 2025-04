VfL Nagold rettet Remis in letzter Sekunde – SG Empfingen bleibt dran

Nach einer halben Stunde brachte Marco Binder mit seinem dritten Saisontor die Gäste des SV Nehren in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Nikolaos Tzialidis (38.) auf 2:0. Raphael Nill (63.), erneut Tzialidis (70.) und Marvin Steimle (87.) sorgten für das 5:0. Straßberg bleibt dadurch weiter tief im Tabellenkeller mit großem Rückstand zum rettenden Ufer. ---

Vor 120 Zuschauern ließ die SG Empfingen im Heimspiel gegen den TSV Frommern keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Pascal Schoch brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 26. und 40. Minute auf Kurs, Denis Bozicevic setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt. Empfingen bleibt durch den Auftritt mit drei Punkten Rückstand an Rottenburg dran, während Aufsteiger Frommern weiter tief im Tabellenkeller steckt. ---

Die TSF Dornhan lieferten gegen den TSV Harthausen/Scher eine engagierte Leistung ab, gingen durch Dennis Mutschler in der 52. Minute sogar in Führung. Doch ein Foulelfmeter von Philip Koch (74.) und ein Treffer von Tim Abt in der 84. Minute drehten die Partie zugunsten der Gäste. Die Gelb-Rote Karte gegen Tilmann Schmid (88.) besiegelte Dornhans Niederlage. Der Aufsteiger bleibt mit zehn Punkten weiter am Tabellenende. ---