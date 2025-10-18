VfL Nagold mit Heimsieg – Pfullingen und Harthausen jubeln spät

Der heutige Auftakt des 12. Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot packende Spiele und klare Ergebnisse. Während Nagold zu Hause gewann, überraschte Harthausen mit Kampfgeist und Pfullingen drehte das Spiel in letzter Minute. Bösingen bestätigte seine starke Form, während Albstadt im Heimspiel deutlich verlor.

Vor 100 Zuschauern setzte sich der VfL Nagold mit 3:1 durch. Jan-Christian Beifuß brachte die Hausherren in der 31. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Panagiotis Karypidis (59.) und Niklas Watzl (60.) mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden für klare Verhältnisse. Aeham Matar erzielte in der 85. Minute den Ehrentreffer für den SSC Tübingen, der zu spät kam. ---

In Albstadt setzte sich der SV Seedorf vor 120 Zuschauern deutlich durch. Yannik Scheck brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Jannis Roth (55.) und Linus Haag (62.) nach und machten den 3:0-Auswärtssieg perfekt. Während Seedorf mit nun 16 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld hält, steckt Albstadt nach der achten Niederlage weiter im Tabellenkeller fest. ---

In einem intensiven Spiel feierte Harthausen einen knappen 2:1-Heimsieg. Nils Beurenmeister traf in der 16. Minute zur Führung für die Gäste aus Ergenzingen, ehe Matthias Endriss in der 38. Minute den Ausgleich erzielte. Nur drei Minuten später drehte Jonas Losekamm mit seinem Treffer die Partie. In einer hitzigen Schlussphase sah Nico Gulde in der 90. Minute die Rote Karte. Harthausen verschafft sich mit dem dritten Saisonsieg etwas Luft im Tabellenkeller, während Ergenzingen einen Rückschlag hinnehmen musste. ---

Vor 400 Zuschauern feierte der VfB Bösingen einen wichtigen Heimsieg. Jannik Botzenhart brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Razvan-Adrian Dobricean in der 37. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Mit dem siebten Erfolg in dieser Saison klettert Bösingen und bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Zimmern dagegen musste einen Dämpfer hinnehmen. ---

In einer spannenden Begegnung musste Schwenningen in letzter Minute eine bittere Niederlage hinnehmen. Fabio Chiurazzi erzielte in der 52. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Pfullingen blieb geduldig und kam in der 63. Minute durch Finn Beck zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Alex-Eusebiu Ripas in der 91. Minute für das 2:1 und drehte die Partie zugunsten der Gäste. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Nehren SG Empfingen



SV Nehren spielt gegen SG Empfingen. Das Spitzenspiel des Tages verspricht intensive Duelle, wobei beide Teams um die Spitzenposition kämpfen und jeder Punkt entscheidend für die Meisterschaft ist.

Morgen, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen SV Croatia Reutlingen



SC 04 Tuttlingen empfängt SV Croatia Reutlingen. Tuttlingen will seine Position im Mittelfeld festigen, während Reutlingen weiterhin gegen den Abstieg kämpft und jeden Zähler benötigt.

Morgen, 15:00 Uhr TSG Balingen II VfL Mühlheim



TSG Balingen II trifft auf VfL Mühlheim. Balingen II als Tabellendritter möchte seine Aufstiegsambitionen unterstreichen, Mühlheim als Aufsteiger sucht nach einem Erfolg, um im Tabellenmittelfeld Anschluss zu halten.