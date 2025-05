VfL Nagold II und FV Ottenbronn mit Kantersiegen

---

Felldorf/Bierlingen ließ gegen Baiersbronn nichts anbrennen und setzte sich mit 5:1 durch. Die Gastgeber gingen bereits in der 26. Spielminute durch Lukas Baur in Führung, die sie in der 30. Minute durch Lucian Lohmüller ausbauten. Thomas Baur erzielte ein Doppelpack (36., 47.), bevor Jonathan Günther für Baiersbronn auf 4:1 verkürzte (60.). Doch Ruben Faiss machte in der 78. Minute den 5:1-Endstand perfekt. Felldorf/Bierlingen bleibt im Rennen um die oberen Tabellenplätze, während Baiersbronn in der unteren Tabellenhälfte verbleibt. ---

Ein knapper, aber verdienter Sieg für Eutingen. Die Partie war hart umkämpft, und erst in der 48. Spielminute erzielte Jannik Pusch das einzige Tor des Spiels. Gechingen hatte mehrere Chancen, konnte jedoch nichts Zählbares mitnehmen. Eutingen festigt mit diesem Sieg seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle, während Gechingen weiter auf die oberen Plätze schielt. ---

Im Heimspiel gegen den Favoriten FV GW Ottenbronn erlebte Alpirsbach-Rötenbach eine herbe Niederlage. Schon in den ersten Minuten wurde klar, dass Ottenbronn den Ton angeben würde. Lukas Weber erzielte das frühe 1:0 für die Gäste in der 3. Spielminute, und nur drei Minuten später erhöhte Julian Immisch auf 2:0. Alpirsbach-Rötenbach konnte durch Mert Karaaslan (20.) auf 1:2 verkürzen, doch die Gäste zogen nach der Pause unaufhaltsam davon. Jochen Zedler (62.), Levin Mandel (67.), Wayne Reich (79.), und Fabio Mandel (90. Foulelfmeter) machten den 8:1-Sieg klar. Ottenbronn bleibt in der Spitzengruppe, während Alpirsbach-Rötenbach weiter am Tabellenende steht. ---

Ergenzingen zeigte sich in einer äußerst souveränen Form und feierte einen klaren 4:0-Erfolg gegen Salzstetten. Bereits in der 11. Spielminute brachte Lennart Weipert sein Team in Führung, die Adrian Brose in der 39. Minute ausbaute. Nach der Pause sorgten Ruben Cinar (47.) und Maximilian Katz (90.+2) für den verdienten Endstand. Ergenzingen bleibt ein heißer Anwärter auf den Aufstieg, während Salzstetten sich weiter im unteren Tabellenbereich befindet. ---

Sulz setzte sich gegen Gündringen mit 3:1 durch. Domenico Mosca brachte seine Mannschaft in der 10. Minute in Führung, die durch Philipp Rumpel (61.) weiter ausgebaut wurde. Gündringen kämpfte, doch nur Daniel Axnix gelang in der 86. Minute der Anschlusstreffer. Sulz bleibt damit im sicheren Mittelfeld, während Gündringen weiterhin gegen den Abstieg kämpft. ---

Althengstett holte sich einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Marschalkenzimmern. Visar Behrami brachte seine Mannschaft früh in der 27. Minute in Führung, die Ishak Bayrak in der 31. Minute ausbaute. Nach der Pause erhöhte Martin Spindler auf 3:0 (54.), ehe Lukas Girrbach in der 87. Spielminute den einzigen Treffer für Marschalkenzimmern erzielte. Althengstett kann sich mit diesem Sieg weiter im Mittelfeld behaupten, während Marschalkenzimmern weiterhin tief in der Abstiegszone steckt. ---

In einem spannungsgeladenen Spiel trennten sich Altburg und Vöhringen mit einem 3:3-Unentschieden. Max Giese (16.) und Blendor Alimusaj (19.) brachten Vöhringen früh mit 2:0 in Führung, doch Altburg kämpfte sich zurück. Raphael Weber (37.) und Jonathan Stockinger (90.+5) sorgten für den Ausgleich. Zwischenzeitlich erhöhte Belmin Ajdinovic für Vöhringen auf 3:1 (69.). Ein aufregendes Spiel, das am Ende mit einem gerechten Unentschieden endete. ---

Freudenstadt dominierte das Spiel in Mitteltal-Obertal und setzte sich souverän mit 5:1 durch. Pascal Göcks erzielte das erste Tor der Partie in der 19. Minute. Nach dem Ausgleich durch Franz-Florian Waltersbacher (32.) nahm Freudenstadt das Zepter in die Hand. Patrick Ostojic (38.), Nico Göcks (55.), Anton Bensch (69.) und Matthias Weimer (76.) erhöhten auf 5:1. Freudenstadt bleibt ein Anwärter auf den Aufstieg, während Mitteltal-Obertal weiter im Abstiegskampf steckt. ---

Nagold II zeigte gegen Gültlingen eine beeindruckende Leistung und siegte mit 6:0. Tom Gutekunst (13.) und Tobias Essig (21.) brachten Nagold früh in Führung. Ein Eigentor von Dominic Blum (33.) und weitere Tore von Gutekunst (45.), Jan-Christian Beifuß (46.) und Serkan Erdem (80.) machten den deutlichen Sieg perfekt. Gültlingen bleibt trotz des Debakels im Mittelfeld, während Nagold II sich etwas von den Abstiegsrängen entfernt.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________