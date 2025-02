– Foto: VFL Mühlheim

VfL Mühlheim: "Wir sind unfassbar zufrieden mit der Saison" FuPa-Zwischenbilanz: Der VfL Mühlheim überwintert ungeschlagen auf Platz 2 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Trainer Sören Lurz zieht Bilanz und spricht über die Stärken seines Teams, die Herausforderungen in der Rückrunde und die Konkurrenz im Aufstiegsrennen.

Der VfL Mühlheim kann auf eine beeindruckende Hinrunde zurückblicken. Mit 34 Punkten aus 14 Spielen steht die Mannschaft ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Trainer Sören Lurz ist entsprechend zufrieden: "Ja, also wir sind unfassbar zufrieden mit der Saison, es hätte nicht besser laufen können." Dennoch gibt es einige Spiele, in denen noch mehr möglich gewesen wäre: "Nehmen wir das 3:0 gegen Waldmössingen, wo wir dann 4:3 hinten liegen und zum Glück noch 4:4 spielen oder die 1:0-Führung in Trossingen, wo wir zwei Mann mehr sind und kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassieren." Trotz solcher Momente zeigt sich Lurz zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf: "Wir wussten um den verschärften Abstieg in dieser Saison und sind daher mega froh, dass wir jetzt so dastehen. Unser klares Ziel war es, die Klasse zu halten."

Starke Defensive als Erfolgsgarant Mit nur 14 Gegentoren stellt der VfL die beste Defensive der Liga. Lurz erklärt die Stabilität in der Abwehr: "Wir haben drei Torhüter eingesetzt, aber dieses Dreier-Gespann hält wahnsinnig gut zusammen. Insgesamt liegt es nicht nur an der Hintermannschaft oder der Vordermannschaft, sondern an der gesamten Mannschaft, die gut gegen den Ball arbeitet." Auch die Physis der Spieler spielt eine wichtige Rolle: "Wir sind läuferisch sehr gut und können viel entgegensetzen."

"Das 6:0 war nicht unser bestes Spiel" Mit einem 6:0-Sieg gegen den SV Winzeln setzte der VfL Mühlheim ein Ausrufezeichen. Doch für Lurz war es nicht das beste Spiel der Saison: "Es lief einfach sehr gut, wir haben fast jede Chance genutzt. Winzeln hatte in der ersten Halbzeit auch zwei bis drei Chancen, die sie nicht verwertet haben." Die stärkste Halbzeit spielte sein Team ausgerechnet in einem weniger erfolgreichen Spiel: "Die beste Halbzeit war die erste gegen Waldmössingen, obwohl wir am Ende nur 4:4 gespielt haben."