VfL Mühlheim und SSC Tübingen wollen unten raus

Der 14. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, steht im Zeichen des Fernduells an der Spitze zwischen der ungeschlagenen Nummer eins und dem Absteiger auf Rang zwei. Dahinter drängen stabile Mittelfeldteams nach, während im Keller mehrere Partien mit unmittelbarer Wirkung auf die Abstiegszone anstehen.
Der 14. mit 12 Punkten und magerer Torausbeute (11:26) trifft auf den Dritten, der mit 26 Zählern und starker Defensive (25:9) anreist. Viel spricht für Ballkontrolle und Reife auf Seiten des Favoriten, der Außenseiter braucht Effizienz.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Fünfte (24 Punkte, 28:13) misst sich mit dem Zehnten (16 Punkte, 17:23). Klare Offensivakzente auf der einen, Stabilitätsbedarf auf der anderen Seite – die Balance im Zentrum dürfte den Takt vorgeben.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Sechzehnte (10 Punkte, 10:28) bekommt es mit dem Absteiger aus dem soliden Mittelfeld zu tun (Achter, 18 Punkte, 27:21). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit Tempo über die Flügel.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Sechste (22 Punkte, 25:23) fordert den Spitzenreiter, der ungeschlagen und mit klarer Bilanz (30 Punkte, 32:10) auftritt. Es ist das Duell Robustheit gegen Stringenz – Details bei Standards könnten entscheiden.
Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
Der Neunte (17 Punkte, 21:19) trifft auf den Dreizehnten (12 Punkte, 22:35). Die Gastgeber bringen mehr Statik mit, der Gast braucht enge Staffelung, um Räume zu schließen.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Vierte (25 Punkte, 27:16) empfängt das Schlusslicht, das bei drei Zählern und 10:39 Toren unter Zugzwang steht. Der Favorit setzt auf Struktur, der Außenseiter auf Umschaltmomente.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Zwölfte (12 Punkte, 22:31) duelliert sich mit dem Fünfzehnten (11 Punkte, 21:32). Beide suchen defensive Ordnung, Kleinigkeiten an der Strafraumkante können das Bild kippen.
So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
Der Absteiger auf Rang zwei (29 Punkte, 38:11) trifft auf den Aufsteiger auf Platz elf (12 Punkte, 27:31). Überlegenheit in Torgefahr und Stabilität spricht für den Favoriten, der Gegner setzt auf Konterdisziplin.
