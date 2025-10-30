 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
VfL Mühlheim und SSC Tübingen wollen unten raus

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Der 14. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, steht im Zeichen des Fernduells an der Spitze zwischen der ungeschlagenen Nummer eins und dem Absteiger auf Rang zwei. Dahinter drängen stabile Mittelfeldteams nach, während im Keller mehrere Partien mit unmittelbarer Wirkung auf die Abstiegszone anstehen.

Morgen, 19:00 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
19:00live

Der 14. mit 12 Punkten und magerer Torausbeute (11:26) trifft auf den Dritten, der mit 26 Zählern und starker Defensive (25:9) anreist. Viel spricht für Ballkontrolle und Reife auf Seiten des Favoriten, der Außenseiter braucht Effizienz.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
14:30

Der Fünfte (24 Punkte, 28:13) misst sich mit dem Zehnten (16 Punkte, 17:23). Klare Offensivakzente auf der einen, Stabilitätsbedarf auf der anderen Seite – die Balance im Zentrum dürfte den Takt vorgeben.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
14:30

Der Sechzehnte (10 Punkte, 10:28) bekommt es mit dem Absteiger aus dem soliden Mittelfeld zu tun (Achter, 18 Punkte, 27:21). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit Tempo über die Flügel.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
14:30

Der Sechste (22 Punkte, 25:23) fordert den Spitzenreiter, der ungeschlagen und mit klarer Bilanz (30 Punkte, 32:10) auftritt. Es ist das Duell Robustheit gegen Stringenz – Details bei Standards könnten entscheiden.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
14:30

Der Neunte (17 Punkte, 21:19) trifft auf den Dreizehnten (12 Punkte, 22:35). Die Gastgeber bringen mehr Statik mit, der Gast braucht enge Staffelung, um Räume zu schließen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
14:30

Der Vierte (25 Punkte, 27:16) empfängt das Schlusslicht, das bei drei Zählern und 10:39 Toren unter Zugzwang steht. Der Favorit setzt auf Struktur, der Außenseiter auf Umschaltmomente.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
14:30

Der Zwölfte (12 Punkte, 22:31) duelliert sich mit dem Fünfzehnten (11 Punkte, 21:32). Beide suchen defensive Ordnung, Kleinigkeiten an der Strafraumkante können das Bild kippen.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
14:00

Der Absteiger auf Rang zwei (29 Punkte, 38:11) trifft auf den Aufsteiger auf Platz elf (12 Punkte, 27:31). Überlegenheit in Torgefahr und Stabilität spricht für den Favoriten, der Gegner setzt auf Konterdisziplin.

