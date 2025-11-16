VfL Mühlheim und SSC Tübingen atmen auf, TSG Balingen II stolpert

Ein kompakter Spieltag mit klaren Konturen: Heimstärke und späte Treffer prägten den Nachmittag, zugleich blieb im direkten Duell der Verfolger alles offen. In Summe entschieden Effizienz im Abschluss und robuste Defensivphasen die Partien.
SV Zimmern ging durch Tim Heinzelmann (16.) in Front, doch VfL Nagold konterte noch vor der Pause über Jan-Christian Beifuß (39.). In der Nachspielzeit entschied Colin Zimmerer (90.+1) das Spitzenspiel zugunsten der Gäste.
---
Pascal Schoch brachte SG Empfingen früh auf Kurs (9.) und setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt (90.). Der Tabellenführer spielte reif und ließ FC 07 Albstadt kaum Raum für eine Wende.
---
Ein frühes Tor von Vincenzo Giambrone (11.) gab SV Croatia Reutlingen die Richtung vor. TSV Harthausen/Scher drückte nach dem Rückstand, fand aber keinen Weg durch die kompakte Gästeordnung.
---
Die Gäste legten zweimal vor durch Leon Lisicar (38.) und Alieu Camara (61.), doch VfB Bösingen drehte die Partie mit Treffern von Marvin Schlosser (40.), Andy Zimmermann (66.), Marius Müller (70.) und Benedikt Bantle (86.). Effizienz nach der Pause gab den Ausschlag.
---
Buba Camara entschied das umkämpfte Duell mit seinem Treffer in der 38. Minute. SC 04 Tuttlingen verteidigte die knappe Führung konzentriert bis zum Abpfiff.
---
Der Aufsteiger setzte den entscheidenden Stich spät: Leonard Hößrich traf zum 1:0 (74.), Dominik Andreas Sauter erhöhte in der Nachspielzeit (90.+5). Seedorf fand trotz solider Ordnung offensiv zu wenig Durchschlagskraft.
---
Die Gastgeber legten den Grundstein vor der Pause und gingen mit 3:1 in die Kabine; nach dem Seitenwechsel hielt Tübingen den Vorsprung bis ins Ziel. Torschützen sind nicht bekannt, am Ende stand dennoch ein verdienter Heimsieg.
---
Nach einer geduldigen ersten Stunde brachte Silas Bader die Hausherren in Führung (63.), ehe Nico Seiz spät ausglich (87.). Das Remis spiegelt eine enge Partie mit wenig klaren Chancen wider.
