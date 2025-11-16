 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
VfL Mühlheim und SSC Tübingen atmen auf, TSG Balingen II stolpert

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Ein kompakter Spieltag mit klaren Konturen: Heimstärke und späte Treffer prägten den Nachmittag, zugleich blieb im direkten Duell der Verfolger alles offen. In Summe entschieden Effizienz im Abschluss und robuste Defensivphasen die Partien.

Gestern, 14:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
1
2
Abpfiff

SV Zimmern ging durch Tim Heinzelmann (16.) in Front, doch VfL Nagold konterte noch vor der Pause über Jan-Christian Beifuß (39.). In der Nachspielzeit entschied Colin Zimmerer (90.+1) das Spitzenspiel zugunsten der Gäste.

Gestern, 14:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
0
2

Pascal Schoch brachte SG Empfingen früh auf Kurs (9.) und setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt (90.). Der Tabellenführer spielte reif und ließ FC 07 Albstadt kaum Raum für eine Wende.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
0
1
Abpfiff

Ein frühes Tor von Vincenzo Giambrone (11.) gab SV Croatia Reutlingen die Richtung vor. TSV Harthausen/Scher drückte nach dem Rückstand, fand aber keinen Weg durch die kompakte Gästeordnung.

Gestern, 14:30 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
4
2
Abpfiff

Die Gäste legten zweimal vor durch Leon Lisicar (38.) und Alieu Camara (61.), doch VfB Bösingen drehte die Partie mit Treffern von Marvin Schlosser (40.), Andy Zimmermann (66.), Marius Müller (70.) und Benedikt Bantle (86.). Effizienz nach der Pause gab den Ausschlag.

Gestern, 14:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
0
1
Abpfiff

Buba Camara entschied das umkämpfte Duell mit seinem Treffer in der 38. Minute. SC 04 Tuttlingen verteidigte die knappe Führung konzentriert bis zum Abpfiff.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
2
0
Abpfiff

Der Aufsteiger setzte den entscheidenden Stich spät: Leonard Hößrich traf zum 1:0 (74.), Dominik Andreas Sauter erhöhte in der Nachspielzeit (90.+5). Seedorf fand trotz solider Ordnung offensiv zu wenig Durchschlagskraft.

Heute, 15:30 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
4
2

Die Gastgeber legten den Grundstein vor der Pause und gingen mit 3:1 in die Kabine; nach dem Seitenwechsel hielt Tübingen den Vorsprung bis ins Ziel. Torschützen sind nicht bekannt, am Ende stand dennoch ein verdienter Heimsieg.

Heute, 15:30 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
1
1
Abpfiff

Nach einer geduldigen ersten Stunde brachte Silas Bader die Hausherren in Führung (63.), ehe Nico Seiz spät ausglich (87.). Das Remis spiegelt eine enge Partie mit wenig klaren Chancen wider.

