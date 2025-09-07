VfL Mühlheim jubelt – Spektakel in Tübingen – TSG Balingen II souverän

Die Landesliga, Staffel 3, schloss ihren 5. Spieltag heute mit einem wahren Torfestival ab. Gleich vier Partien standen zum Abschluss auf dem Programm – von einem Kantersieg über ein spektakuläres 5:4 bis hin zu souveränen Auftritten der Favoriten. Emotionen, Spannung und viele Treffer prägten den Spieltag.
---
Vor 153 Zuschauern trennten sich der VfL Nagold und der SV Nehren torlos. Beide Mannschaften gingen mit viel Respekt in die Partie, Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. In der Nachspielzeit wurde es hitzig: Luca Lauxmann sah in der 93. Minute die Rote Karte, sodass Nagold die Partie in Unterzahl beendete.
---
187 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste aus Bösingen am Ende knapp die Oberhand behielten. Ben Fischer brachte den VfB in der 26. Minute in Führung, ehe Torsten Müller in der 74. Minute auf 2:0 erhöhte. Albstadt warf danach alles nach vorne und kam durch Armin Maier in der 80. Minute zum Anschlusstreffer. Trotz einer intensiven Schlussoffensive reichte es nicht mehr für den Ausgleich.
---
Ein frühes Tor entschied die Partie in Zimmern: Stefan Mutapcic brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich anschließend ein umkämpftes Spiel, in dem die Gäste aus Pfullingen immer wieder anrannten. Zimmern hielt mit großer Leidenschaft dagegen, musste jedoch ab der 80. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Joshua Hempel Gelb-Rot sah.
---
Die SG Empfingen setzte ihren beeindruckenden Lauf fort und gewann auch in Ergenzingen. Vor 200 Zuschauern brachte Denis Bozicevic die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter in der 42. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff glich Dave Nzally in der 47. Minute für den Gastgeber aus. Doch die Empfinger bewiesen ihre Kaltschnäuzigkeit: Noah Scheurenbrand erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer. Damit bleibt Empfingen nach fünf Spielen ohne Punktverlust.
---
Der VfL Mühlheim feierte seinen ersten Saisonsieg mit einem klaren Statement. Nach einem Eigentor von Fabian Armbruster in der 39. Minute kippte die Partie endgültig in Richtung der Hausherren. Nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Jakupak auf 2:0. Nach der Pause legten Max Anders (54.) und erneut Daniel Jakupak (56.) nach, ehe die Brüder Eric Rebholz (67.) und Nino Rebholz (69.) den Endstand von 6:0 besorgten.
---
Ein Spektakel, das die Zuschauer in Atem hielt, entwickelte sich zwischen dem SSC Tübingen und dem SC 04 Tuttlingen. Bereits nach 35 Minuten führten die Gäste durch zwei Treffer von Modou Lamin Badjie (21./35.) sowie einen Treffer von Buba Camara (14.) mit 3:1. Doch Tübingen blieb dran: Ali Hamdar (39.) und Markos Chatziliadis per Strafstoß (43.) glichen aus, ehe Buba Camara in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 3:4 traf. Nach der Pause folgte die Antwort der Gastgeber: Chatziliadis stellte in der 47. Minute auf 4:4, Ali Hamdar drehte das Spiel endgültig in der 61. Minute.
---
Die TSG Balingen II ließ im Heimspiel gegen den BSV 07 Schwenningen nichts anbrennen. Mirhan Inan brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten Christos Thomaidis (70.) und Noel Feher (88.) für klare Verhältnisse.
---
Der SV Seedorf nutzte das Heimspiel, um einen wichtigen Sieg einzufahren. Laurin Huss (35.) und Mario Grimmeißen (38.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Linus Haag in der 50. Minute auf 3:0. Zwar verkürzte Altan Yildiz nur zwei Minuten später, doch Seedorf verteidigte das 3:1 bis zum Schlusspfiff.
