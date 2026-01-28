VfL Mühlheim: „Die mannschaftliche Geschlossenheit zählt“

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Trainer Sören Lurz zieht im FuPa-Teamcheck des VfL Mühlheim ein sachliches Zwischenfazit. Der Landesligist weiß, „wo wir herkommen“, spricht über prägende Spiele, junge Spieler, intensive Vorbereitung und das klare Ziel, auch künftig in der Landesliga zu bestehen.

Auch beim Blick auf die geschossenen Tore und Gegentore bleibt Lurz sachlich. Das Verhältnis passe „zur Tabellensituation“ und sei „absolut in Ordnung“. Die Zahlen spiegeln aus seiner Sicht wider, was die Mannschaft aktuell leisten kann, ohne die Herausforderungen dieser Liga zu verkennen.

Die Hinrunde des VfL Mühlheim bewertet Sören Lurz insgesamt positiv. „Wir sind insgesamt sehr zufrieden, wie es gelaufen ist“, sagt der Trainer, verweist dabei aber auch auf die Rahmenbedingungen. Der Verein wisse, „wo wir herkommen“ – und dass es „wahnsinnig schwierig ist, in der Landesliga zu bestehen“. Entsprechend ordnet er die aktuelle Tabellenposition realistisch ein und betont, dass Zufriedenheit nicht mit Selbstzufriedenheit gleichzusetzen sei.

Für den Klassenerhalt misst Lurz den Spielen gegen direkte Konkurrenten große Bedeutung bei. Entscheidend sei es, „vor allem gegen die Gegner zu bestehen, die hinten drin stehen“. Genau das sei in der Vorrunde gelungen. Gegen Teams wie Croatia Reutlingen, die aktuell vor Mühlheim stehen, gab es Niederlagen, „ansonsten haben wir eigentlich gegen fast alle gepunktet, die jetzt hinter uns stehen“. Diese Punkte seien „das Entscheidende, wenn man die Klasse halten will“.

Einzelne Spiele haben sich besonders eingeprägt. Das 1:1 in Zimmern hebt der Trainer als „wahnsinnig gute Leistung“ hervor. Ebenso bleibt das Spiel in Empfingen in Erinnerung, wo Mühlheim „in der letzten Sekunde noch das 3:2 kassiert“ habe. Deutlich wurde der Klassenunterschied hingegen in Balingen, wo man „wirklich gar keine Chance hatte“. Dort habe das Team „alles riskiert“ und sei nach etwa 30 guten Minuten „schnell gebremst worden“.

Einzelne Leistungen und Teamgedanke

Dass Nino Rebholz eine „super Vorrunde gespielt“ habe, sei offensichtlich. Ebenso hebt Lurz Marius Lok hervor, der in der Innenverteidigung „ein wahnsinnig gutes halbes Jahr“ gezeigt habe. Gleichzeitig macht der Trainer klar, dass nicht Einzelspieler den Ausschlag geben. Entscheidend für den Erfolg sei „die mannschaftliche Geschlossenheit“, die mehr heraussteche als jeder Einzelspieler.

Großes Entwicklungspotenzial einer jungen Mannschaft

Das Verbesserungspotenzial beschreibt Lurz als „extrem hoch“, was er vor allem auf das junge Alter des Kaders zurückführt. Die Mannschaft habe sich im Verlauf der Hinrunde zunehmend an das Landesliga-Niveau angepasst und komme „besser klar mit diesen abgezockten, cleveren Mannschaften“. Klar sei aber auch: „Man muss immer an die Leistungsgrenze gehen, wenn du etwas holen willst.“

Fokus auf Fitness und Stabilität

Die Vorbereitung steht deshalb stark im Zeichen der körperlichen Entwicklung. Aufgrund einer „extrem kurzen Vorbereitung“ im Sommer – bedingt durch Entscheidungsspiele und Pokalfinale – liege der Fokus nun darauf, „im Bereich der Fitness noch mal nachzulegen“. Zudem soll die Mannschaft weiter stabilisiert werden. Ein weiteres zentrales Thema bleiben Standardsituationen gegen den Ball, wo man „auf jeden Fall noch Potenzial“ sehe.

Vorbereitung, Trainingslager und Rahmenbedingungen

Der Trainingsstart erfolgte bereits in der vergangenen Woche. Die Bedingungen waren zunächst schwierig: „Die erste Einheit war im Schnee, die zweite in der Sporthalle.“ Zusätzlich arbeitet das Team einmal pro Woche mit einem Hyrox-Team. Ein Trainingslager am Gardasee soll unter besseren Bedingungen helfen, „das meiste noch hinzukriegen“.

Geplante Testspiele stehen gegen den SV Dotternhausen, den Hegauer FV, Dettingen-Dingelsdorf und den FV Möhringen an.

Zwei junge Neuzugänge für einen kleinen Kader

Personell verstärkt sich der VfL Mühlheim mit zwei jungen Spielern. Luca Zepf kommt von der Spielgemeinschaft Dürbheim/Mahlstetten, Adrian Klein schließt sich vom FC Villingen II an. Entscheidend sei, dass „beide menschlich super reinpassen“. Sie seien „extrem ehrgeizig“ und sollen sowohl qualitativ als auch quantitativ helfen, da der Verein „keinen riesigen Kader“ habe.

Klares Ziel: Landesliga halten

Der Fokus für die Rückrunde liegt klar auf den direkten Duellen. „Was entscheidend wird, sind die Spiele gegen die direkten Konkurrenten“, betont Lurz. Das übergeordnete Ziel sei, „auch in der Landesliga 26/27 dabei zu sein“. Für einen kleinen Verein wie Mühlheim sei das „extrem schwierig“, doch der Trainer ist überzeugt vom Weg. Die Mannschaft zeige bereits jetzt große Willensstärke, investiere viel und sei bereit, „sich wirklich zu quälen“. Genau darin sieht Lurz die Basis, um den Klassenerhalt anzugehen – realistisch, geschlossen und mit klarer Haltung.