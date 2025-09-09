VfL mit Mühe – Steimbke lange auf Augenhöhe

Der VfL Bückeburg bleibt auch nach dem fünften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ohne Punktverlust. Beim 2:1-Heimsieg gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke musste der Absteiger allerdings lange zittern und konnte sich erst in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bjarne-Niels Struckmeier über drei Punkte freuen.
Im Duell mit den körperlich robusten Gästen aus Steimbke tat sich das Team von Trainer Kim Neubert über weite Strecken schwer, das eigene Spiel durchzusetzen. Zwar gehörte die Anfangsphase noch dem VfL, doch die gefährlichere Mannschaft war zunächst der Gast. In der 25. Minute nutzte Jarek Büchau einen Stellungsfehler in der Bückeburger Defensive, setzte sich im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch und schlenzte den Ball sehenswert unter die Latte – das verdiente 0:1.
Erst kurz vor der Pause fand Bückeburg die passende Antwort. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Linus Strauchmann, der aus zentraler Position Maß nahm und zum 1:1-Ausgleich traf (43.).
Struckmeier behält vom Punkt die Nerven
Auch nach dem Seitenwechsel war Bückeburg bemüht, das Spiel an sich zu reißen, fand gegen die kompakte Steimbker Defensive aber nur selten Lücken. Im Gegenteil: Die Gäste setzten mit schnellen Umschaltmomenten immer wieder Nadelstiche und waren dem zweiten Treffer zeitweise näher als die Hausherren.
Die Schlüsselszene ereignete sich in der hektischen Schlussphase: Erst musste Luca Saßmannshausen nach einem überharten Einsteigen an der Außenlinie mit Rot vom Platz (90.), ehe Florian John im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Struckmeier in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Endstand – die späte Erlösung für den VfL, der sich in diesem Spiel lange schwergetan hatte.
Evers: „Das war sehr glücklich“
„Natürlich ist der Sieg sehr glücklich“, sagte Co-Trainer Michael Evers nach dem Abpfiff. „Steimbke hat defensiv ein richtig starkes Spiel gemacht. Wir dagegen wirkten vor dem Tor gehemmt, teilweise ideenlos. Aber die Jungs haben immer an sich geglaubt und sich letztendlich auch belohnt. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal – trotzdem wissen wir, dass in den kommenden Spielen mehr kommen muss.“
Trotz der durchwachsenen Leistung steht der VfL Bückeburg mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze. Verfolger SC Twistringen und der ebenfalls noch verlustpunktfreie VfR Evesen lauern jedoch in Schlagdistanz. Der SV Steimbke hingegen bleibt trotz der guten Leistung bei sieben Punkten und rutscht auf Rang sieben ab.
VfL Bückeburg – SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2:1
VfL Bückeburg: Mario Homeier, Bjarne-Niels Struckmeier, Julian Steierberg, Luca Saßmannshausen, Fynn Marzinowski, Dominik Weiß, Noah-Mattis Bartke (79. Luka Rohrbach), Bastian Evers, Linus Maximilian Strauchmann (85. Bennet Blaume), Jamie Hese (61. Florian John), Christian Paul Schwier (61. Jan-Luca Steierberg) - Trainer: Michael Evers - Trainer: Kim Neubert
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Leon Thies, Luis Bernardo Oetting, Fynn Bahr, Philip Deeke, Marcel Wind, Mirko Theiss (74. Jan-Michel Cordes), Moritz Strutz, Martin Steinbrenner (79. Nico Langner), Darian Guse, Jarek Büchau (68. Bennet Blase) - Trainer: Dennis Pissor
Schiedsrichter: Tobias Kohn
Tore: 0:1 Jarek Büchau (25.), 1:1 Linus Maximilian Strauchmann (43.), 2:1 Bjarne-Niels Struckmeier (90.+3 Foulelfmeter)
Rot: Luca Saßmannshausen (90./VfL Bückeburg/)