– Foto: Rüdiger Henkel

VfL mit Mühe – Steimbke lange auf Augenhöhe Last-Minute-Elfmeter sichert dem Spitzenreiter Bückeburg den fünften Sieg im fünften Spiel Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Bückeburg SV B-E Steim

Der VfL Bückeburg bleibt auch nach dem fünften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ohne Punktverlust. Beim 2:1-Heimsieg gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke musste der Absteiger allerdings lange zittern und konnte sich erst in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter von Bjarne-Niels Struckmeier über drei Punkte freuen.

Im Duell mit den körperlich robusten Gästen aus Steimbke tat sich das Team von Trainer Kim Neubert über weite Strecken schwer, das eigene Spiel durchzusetzen. Zwar gehörte die Anfangsphase noch dem VfL, doch die gefährlichere Mannschaft war zunächst der Gast. In der 25. Minute nutzte Jarek Büchau einen Stellungsfehler in der Bückeburger Defensive, setzte sich im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch und schlenzte den Ball sehenswert unter die Latte – das verdiente 0:1. Erst kurz vor der Pause fand Bückeburg die passende Antwort. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Linus Strauchmann, der aus zentraler Position Maß nahm und zum 1:1-Ausgleich traf (43.).

Struckmeier behält vom Punkt die Nerven Auch nach dem Seitenwechsel war Bückeburg bemüht, das Spiel an sich zu reißen, fand gegen die kompakte Steimbker Defensive aber nur selten Lücken. Im Gegenteil: Die Gäste setzten mit schnellen Umschaltmomenten immer wieder Nadelstiche und waren dem zweiten Treffer zeitweise näher als die Hausherren.