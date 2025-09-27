VfL Michelstadt und SG Sandbach treffen in der A-Liga aufeinander

Am Boden waren Anfang Juni noch beide Teams, als der VfL Michelstadt (liegend: Paul Witmaier) die SG Sandbach (hinten: Luca Wirth) in der Relegation zur Kreisoberliga empfing. Am Sonntag treffen beide Teams nun in der A-Liga aufeinander Archivfoto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Es sind die Wochen der Wahrheit für den VfL Michelstadt, der am Sonntag in der A-Liga auf den unangefochtenen Tabellenersten SG Sandbach trifft. Nach dem 3:0-Erfolg beim damaligen Spitzenreiter SV Hummetroth II wird die SGS mit ganz breitem Kreuz im Heinrich-Ritzel-Stadion antreten. Zudem hat man mit dem VfL ja auch noch eine Rechnung offen: Vor wenigen Wochen stieg Sandbach durch eine Niederlage in der Relegation in Michelstadt ab.

Die SG Sandbach liegt bereits sieben Zähler vor dem VfL. Und nur ein Michelstädter Sieg würde das Rennen um die Tabellenspitze wohl wieder offener gestalten. Sollte hingegen der Gast siegen, ist ihm zumindest die Herbstmeisterschaft kaum mehr zu nehmen. „Die Stimmung beim VfL vor dem Spitzenspiel ist grundsätzlich gut“, sagt der Sportliche Leiter Marc Eidenmüller. Noch habe man nicht ganz verdaut, dass die Mannschaft einige wichtige Punkte habe liegengelassen, beispielsweise beim 3:3 gegen Nieder-Kainsbach oder dem 3:3 gegen Erbach, als der VfL schon 3:0 führte und auf 4:0 hätte stellen können. Stattdessen verlor der VfL in der zweiten Hälfte die Spielkontrolle, weil es den Erbachern mit frühem Anlaufen gelang, für Verunsicherung in Form von unnötigen Ballverlusten zu sorgen. Mit lang nach vorne geschlagenen Bällen kamen die Kreisstädter schließlich noch zum Ausgleich.

Dafür siegte der VfL bei „Angstgegner“ FC Finkenbachtal mit 2:0 und schüttelte dabei das 0:1 der letzten Saison an gleicher Stelle ab. „Wir hatten zwar etwas mehr vom Spiel, aber der FCF besaß auch seine Chancen. Mit der Einwechselung unseres Cheftrainers Ali Sadik gelang uns der entscheidende Schachzug: Er spielte auf der Zehner-Position, direkt hinter den Spitzen, kann einfach den tödlichen Pass spielen, ist nur ganz schwer aufzuhalten gewesen und brachte seine Mitspieler in beste Abschlusspositionen“, resümierte Marc Eidenmüller. So überzeugend müsse Michelstadt im eigenen Stadion nun auch gegen den Tabellenersten aufspielen, dann ist nach Meinung des Sportlichen Leiters auch noch alles drin in dieser Spielzeit. „Die Kunst besteht ja darin, die Entwicklung zu einem Ziel zu führen“, so Eidenmüller. Und das Ziel kann nur ein Heimsieg sein. „Man muss aber realistisch sein: Die SGS ist der Top-Favorit. Die Situation ist ähnlich der letzten Saison, als wir das so wichtige Spiel beim damals unangefochtenen Spitzenreiter Brensbach gewannen. Ähnlich richtungsweisend ist dieses Spiel gegen Sandbach in dieser Runde. Ich rechne mit einer läuferisch ganz starken SGS.“ Es wird wohl ein hartes Stück Arbeit auf den VfL zukommen. Marc Eidenmüller würde in der Analyse sogar so weit gehen, dass er der Auffassung ist, dass der Meisterschaft-Express bei einer Niederlage für den VfL abgefahren ist. Ein ganz heißes Spiel kündigt sich also im Heinrich-Ritzel-Stadion an. SV Hummetroth II will zurück in die Erfolgsspur

Aber nicht nur in Michelstadt wird Fußball gespielt. Der Tabellenzweite SV Hummetroth II erwartet am Sonntag den SV Gammelsbach (13 Uhr). Schnell muss der SVH II nach der Niederlage gegen Sandbach wieder in die Erfolgsspur kommen und gegen einen immer besser in Form kommenden SVG voll da sein.

Der TSV Höchst II ist mit seinen elf Toren in Breuberg vollends in der Saison angekommen. Bekommt das auch Aufsteiger FSV Erbach zu spüren oder versetzen die Erbachern der Kreisoberliga-Reserve einen Dämpfer?

Der TSV Seckmauern II wird wohl weiter ohne Trainer Eduard Fuchs auskommen müssen, der liegt nämlich im Krankenhaus und wird von dort aus seinen Schützlingen zu Hause gegen den FC Finkenbachtal die Daumen drücken müssen.

Die KSG Vielbrunn erwartet am Sonntag den KSV Reichelsheim (15 Uhr). Auch wenn der KSV zuletzt mächtig Gegentore einstecken musste. In Vielbrunn wird sich das Team rehabilitieren wollen, womit die Aufgabe für die KSG nochmal um einiges schwerer wird.

Schließlich erwartet Türkspor Beerfelden den Nachbarn TSV Sensbachtal (15 Uhr). Der TSV präsentierte sich bislang sehr stabil und wird wohl größte Mühe mit den Platzverhältnissen haben, auch wenn Türk für die eine oder andere Überraschung gut war.