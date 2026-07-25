VfL Michelstadt steht vor ungewisser Saison

Gemeinsam mit seinem Bruder Christopher (25 Treffer) verliert der Club zusammen 60 Tore. Christopher Hörr will nach seinem Aus als Trainer weniger machen, es ist aber nach Angaben von Eidenmüller noch nicht final entschieden, ob er aber vielleicht doch noch in den Kreis der neuen Formation zurückkehrt. Auch auf der sportlichen Kommandobrücke wird es zwei neue Entscheider geben. Für Michelstadts Sportlichen Leiter ging es in den Tagen nach Saisonende „Schlag auf Schlag“, als sich beim internen Saisonrückblick plötzlich die Trainerfrage neu stellte: „Es lag fast schon in der Luft, als wir uns die Frage stellten, ob wir nach dem zweiten vergeblichen Anlauf in die Kreisoberliga zurückzukehren, nicht etwas verändern sollten?“ Nach dreistündigem Meinungsaustausch zog das Trainergespann Ali Sadik, Christopher Hörr und Dennis Schitz die Konsequenzen und trat zurück.