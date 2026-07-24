VfL Michelstadt steht vor ungewisser Saison

"Um in der A-Liga Meister zu werden und damit den Direktaufstieg zu realisieren, muss alles perfekt laufen", sagt Marc Eidenmüller. Aber es sei für den VfL nicht zwingend, unbedingt aufzusteigen. "Wenn wir es erzwingen wollten, müssten wir uns durch spektakuläre Neuzugänge verstärken", so Eidenmüller, aber das widerspräche der Michelstädter Philosophie. Nach dem Nichtaufstieg waren die Fliehkräfte nicht zu bremsen: Torgarant und aktueller Torschützenkönig in der abgelaufenen A-Liga-Saison wurde Fabian Hörr mit 35 Toren. Er geht genau wie der talentiere Außenverteidiger Paul Witmaier zum TSV Günterfürst.

Gemeinsam mit seinem Bruder Christopher (25 Treffer) verliert der Club zusammen 60 Tore. Christopher Hörr will nach seinem Aus als Trainer weniger machen, es ist aber nach Angaben von Eidenmüller noch nicht final entschieden, ob er aber vielleicht doch noch in den Kreis der neuen Formation zurückkehrt. Auch auf der sportlichen Kommandobrücke wird es zwei neue Entscheider geben. Für Michelstadts Sportlichen Leiter ging es in den Tagen nach Saisonende "Schlag auf Schlag", als sich beim internen Saisonrückblick plötzlich die Trainerfrage neu stellte: "Es lag fast schon in der Luft, als wir uns die Frage stellten, ob wir nach dem zweiten vergeblichen Anlauf in die Kreisoberliga zurückzukehren, nicht etwas verändern sollten?" Nach dreistündigem Meinungsaustausch zog das Trainergespann Ali Sadik, Christopher Hörr und Dennis Schitz die Konsequenzen und trat zurück.

"Das war vom Zeitpunkt her katastrophal, weil wir mit dem Trainertrio erst im Januar verlängert hatten", sagt Eidenmüller. Nun war der A-Ligist in Bedrängnis, musste in der Zeit, unmittelbar vor der Sommerpause, eine adäquate Lösung für die neue Runde finden. Der Zufall wollte es, dass bekannt wurde, dass der SV Hummetroth II sich von seinem Trainergespann Odysseas und Waios Floros getrennt hatte, nach dem der Kreisoberliga-Aufstieg verpasst wurde. "Ich habe mich daraufhin umgehend mit Odysseas Floros getroffen und ihm von unserem Konzept berichtet. Das Ergebnis nach einem richtig gutem Gespräch war, er habe Lust auf dieses Projekt", schildert Eidenmüller. Der VfL signalisiert damit seinen jungen Spielern: wir setzen auf euch. Derzeit verfügt der VfL über 200 Kinder und Jugendliche in seinen Reihen. "Wir müssen uns im Club in Geduld üben."

Verstärkung aus der A-Jugend