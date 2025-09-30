VfL Michelstadt II verteidigt B-Liga-Tabellenspitze

– Foto: Timo Babic

Odenwaldkreis. Der VfL Michelstadt II bleibt an der Spitze der Kreisliga B. Gegner SG Sandbach II forderte dem Spitzenreiter beim 2:4 allerdings alles ab, als die Unterzent-Elf zur Pause mit 2:1 in Führung lag. Nur einen Zähler dahinter liegt die SSV Brensbach II auf dem Relegationsplatz. Auf Schlagdistanz ist auch die GSV Breitenbrunn, die gegen den SV Beerfelden gleich ein halbes Dutzend Treffer markierte.

„Crumbachs Reserve stand tief in der eigenen Hälfte und machte es uns schwer, in die Räume vorzustoßen, in denen wir aussichtsreich zum Abschluss hätten sein können“, sagte Niko Kotsikas von der SG. So gelang dem disziplinierten Gast durch Carsten Hoffmann (35.) nicht völlig überraschend die Führung. Sidar Akbayir (39./Foulelfmeter) glich noch vor der Pause verdient aus. Schließlich war es Nils Ebke (46./65.), der die Gastgeber zum Sieg schoss.

„Wir waren die bessere Mannschaft, hatten auch deutlich mehr vom Spiel“, sagte Holger Sievers vom VfL. Das 0:1 begünstigte ein Abwehrpatzer. Sandbach präsentierte sich kampfstark und mit viel Willen. Der VfL II war vor dem Tor effektiver. Tore: 0:1 Eray Koyuncu (5.), 1:1 Mirghani Suliman Ahmed (31.), 1:2 Leon Walther (45.+3, Foulelfmeter), 2:2 und 3:2 Orkun Sekinpunar (47., 55.), 4:2 Batuhan Aydin (66.).

Höhepunktreiches Spiel, in dem die Platzherren überlegt herausgespielte Chancen zu einem ganz klaren Erfolg nutzten. „Starke Kombinationen unserer Mannschaft machten es einseitig, aber auch in der Deutlichkeit verdient“, so Frank Weichel vom Sieger. Philipp Heusel (32./42./76.), Jon Leo Grewing (46.) Jonas Harling (60./87.) und Luca Jung (81.) trafen für die SG II.

Der VfR führte durch einen Kunstschuss früh, dennoch war es bis zum Seitenwechsel eine offene Begegnung. Danach entfachte die SSV II den größeren Druck. Der VfR agierte nach der Pause zu harmlos. Torfolge: 1:0 Ammar Ghanam (8.), 1:1 Mrkus Lackner (43.), 1:2 und 1:3 Cem Aygün (49., 71.), 2:3 Ammar Ghanam (90.+2).

„Ungefährdeter Sieg“, resümierte Mirco Olt von der GSV. Beerfelden besaß keine nennenswerte Chance. Luca Schauber, erst seit dem vergangenen Samstag spielberechtigt, traf gleich für die ambitionierten Breitenbrunner. Torfolge: 1:0 Sebastian Hanatschek (6.), 2:0 Rafael Deitrich (18.), 3:0 Rene Reinhard (45.+3), 4:0 Christopher Volk (52.), 5:0 Luca Schauber (63.). Rote Karte: Leon Stumpf (86./SVB).

Auch im zehnten Saisonspiel blieb Bullau ohne Sieg und steht weiter am Tabellenende. Günterfürst II agierte durchdacht und souverän, wie ein Aufstiegskandidat. Torfolge: 0:1 Bachit Yousef (4.), 0:2 Yousef Bachit (6.), 0:2 Anton Mares (22., Foulelfmeter), 0:4 Jan Schmachtel (48.), 0:5 Anton Mares (72., Foulelfmeter).