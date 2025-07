Michel Daum (rechts), hier im Relegationsduell gegen Sandbachs Luca Wirth, will mit dem VfL Michelstadt einen neuen Anlauf Richtung Kreisoberliga nehmen. Foto: Herbert Krämer

VfL Michelstadt: Der Weg der Jugend geht weiter Der Gewaltexzess gegen Türk Breuberg und der verpasste Aufstieg haben beim VfL Michelstadt Spuren hinterlassen

MICHELSTADT. Die Spielzeit 2024/25 werden die Michelstädter Fußballer wohl nie vergessen. Nach einem Superstart und Zweikampf mit der SSV Brensbach um die Meisterschaft in der Kreisliga A, geriet die Mannschaft am letzten Spieltag vor der Winterpause unverschuldet in einen Spielabbruch. Die anschließenden Konsequenzen raubten dem VfL alle Chancen. Auch in der erreichten Relegationsrunde zur Kreisoberliga blieb ihnen das Pech treu. Wie geht es beim VfL weiter, der erneut zu den vier Spitzenteams der A-Liga zählt.

VfL Michelstadt geht Leichtigkeit verloren

Der VfL besaß schon in den Meisterschaftsrunde nach der Winterpause nicht mehr diese Power, wie das vor den Gewalttaten gegen Türk Breuberg war. Vor allem auch die Gier blieb auf der Strecke. „Wir waren nicht mehr so frei in verschiedenen Situationen, irgendwo fehlte vielleicht auch bei dem ein oder anderen das Selbstvertrauen“, sucht Michelstadts Marc Eidenmüller nach Erklärungen, warum der VfL in den 13 Spielen nach der Winterpause nicht mehr so vehement auftrat. Zum Rundenstart war Michelstadt mit acht Siegen in Folge und 40:5 Toren gestartet. Auch Rückschläge (0:1 in Finkenbach, 1:1 gegen Reichelsheim und 2:3 gegen Gammelsbach) steckte das neue VfL-Team gut weg, fand immer wieder in die Erfolgsspur zurück und war mit guter Tagesform in der Lage die Gegner richtiggehend an die Wand zu spielen. Deutlich schwieriger gestaltete sich die Rückserie, in der die Mannschaft in den Spielen oft hinten heraus nicht mehr mit der Entschlossenheit und Kaltschnäuzigkeit auftrat. Zum einen hatten sich die Gegner besser auf die Vehemenz des Michelstädter Spiels eingestellt, zum anderen ging die Gewaltspirale aus dem Breuberg-Spiel vom 1. Dezember auch nicht spurlos an den VfL-Spielern vorbei. In der Saison-Endphase hielt der Punktevorsprung, obwohl die Begegnung gegen den direkten Verfolger FV Mümling-Grumbach mit 0:1 verloren ging. Schitz fehlte an allen Ecken und Enden