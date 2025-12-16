VfL Meiningen 04 schließt Torhüter-Lücke

Ab sofort beim VfL Meiningen 04, vermutlich schon beim FuPa-Budenzauber am 21. Dezember: Tobias Blochberger. – Foto: © Martin Herbst

Mit Tobias Blochberger wurde ein erfahrenen Torhüter verpflichtet, der zukünftig gemeinsam mit Valentin Henning das Torwart-Tandem beim VfL bildet. Der 31-Jährige wechselt vom SV Blau-Weiß Dermbach aus der Kreisoberliga Westthüringen zu den Theaterstädtern und schließt damit eine wichtige personelle Planstelle beim Tabellenführer der Landesklasse Staffel 3. Schon beim FuPa-Budenzauber am 21. Dezember in Meiningen könnte Blochberger das VfL-Tor hüten.



Nach dem kurzfristigen Sommerabgang von Anakin Volklandt (SpVgg Geratal) war die Mannschaft von Trainer Marcel Kißling mit nur einem etatmäßigen Keeper – Valentin Henning – in die Saison gestartet. Durch die beruflichen Verpflichtungen des Stammkeepers geriet der VfL in der Hinrunde mehrfach in die Bredouille. Trainer Kißling zeigte sich kreativ: Feldspieler Muhamed Aljija stand zeitweise im Tor, zudem wurde Sven Kallenbach für ein Spiel reaktiviert. Timo Krautwurst - Vorstandsmitglied beim VfL Meiningen 04 und ehemaliger Cheftrainer - machte daher früh deutlich, wo der Transferfokus lag: „Ja, natürlich lag unsere Priorität derzeit auf der Verpflichtung eines Torhüters. Durch die beruflichen Verpflichtungen unseres Stammkeepers kamen wir in der Hinrunde schon öfter in die Bredouille. Außerdem möchte Valentin Henning ganz gern mal in den Sturm. Mal sehen, ob der Coach sich darauf einlässt (lacht). Wir freuen uns, dass Tobias sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat und bekommen mit ihm einen erfahrenen Torhüter, der fest im Leben steht und uns ganz sicher nicht nur helfen, sondern sich mit "Valle" auch bestens ergänzen wird. Menschlich gesehen wird das Ganze auch sehr gut passen. Tobias ist heiß auf diese neue Herausforderung, um seinen Teil zum Erreichen des Saisonziels beizutragen. Und das Ziel sollte allen klar sein…“

Mit Tobias Blochberger stößt ein Keeper zum VfL, der auf rund 150 Landesklasse-Einsätze aus seiner Zeit beim SV Wacker 04 Bad Salzungen zurückblicken kann und zuletzt für den SV Blau-Weiß Dermbach in der Kreisoberliga Westthüringen aktiv war. Ausgebildet wurde der Torhüter u.a. beim FC Rot-Weiß Erfurt - wie übrigens auch Valentin Henning. FuPa Thüringen: Tobias, wie kam der Kontakt zum VfL Meiningen bzw. zu Timo Krautwurst zustande?

Tobias Blochberger: Der Kontakt zu Timo kam grundsätzlich über einen Arbeitskollegen meiner Frau zustande. Sie hatte bei der Arbeit erwähnt, dass ich sportlich noch einmal auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bin. Kurz darauf schrieb sie mir: ‚Hey, es wird sich demnächst jemand vom VfL Meiningen bei dir melden.‘ Noch bevor ich diese Nachricht gelesen hatte, klingelte bereits mein Telefon. In dem anschließenden Gespräch habe ich mir das gesamte Projekt sowie die sportlichen Ideen und Vorstellungen von Timo und Marcel (Anm. d. Red. Trainer Marcel Kißling) angehört. Besonders der klare Plan und die ambitionierten Ziele haben mich direkt angesprochen. Letztendlich habe ich mich dann bewusst für den VfL Meiningen entschieden, denn die sportliche Perspektive und der gemeinsame Kampf um den Aufstieg in die Thüringenliga waren für mich das entscheidende Zünglein an der Waage.

FuPa Thüringen: Was reizt dich daran, noch einmal Landesklasse zu spielen?

Tobias: Ich habe damals ganz bewusst den Schritt gewählt, fußballerisch von der Landesklasse in die Kreisliga zu Blau-Weiß Dermbach zu wechseln. Dort durfte ich rund drei sehr erfolgreiche und zugleich schöne Jahre erleben, gekrönt vom Aufstieg in die Kreisoberliga sowie zwei souveränen Klassenerhalten. Nun möchte ich sportlich noch einmal an meine Grenzen gehen, mich einer neuen Herausforderung stellen und auf Landesebene erneut meine Spuren hinterlassen – am liebsten natürlich dann ab Sommer in der Thüringenliga 😉.

– Foto: © Martin Herbst