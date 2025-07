VfL Maschen: Neues Trainerduo und sechs Neuzugänge für die Kreisliga

Gleich sechs neue Spieler wird das Trainerteam in der kommenden Spielzeit zur Verfügung haben. Franz Hasselbring kehrt vom Bezirksligisten TV Meckelfeld zurück an seine frühere Wirkungsstätte. Auch Julian Timm schließt sich dem VfL Maschen wieder an. Der Angreifer kommt vom TuS Nenndorf und spielte bereits in der Jugend unter Philipp Zander. Ein weiterer Rückkehrer ist Lasse Manschewski vom TSV Over Bullenhausen. Auch er trug bereits in seiner Jugend das VfL-Trikot.

Neben den drei externen Neuzugängen stoßen mit Vincent Schönwald, Jan Luca Schwenecker und Tim Zimmermann drei Spieler aus der U18 der JSG Maschen/Hittfeld zum Kader