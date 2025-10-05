VfL makellos: Rhede siegt im Topspiel gegen Friedrichsfeld klar

In der Bezirksliga, Gruppe 4, führt derzeit kein Weg am VfL Rhede vorbei. Die Mannschaft von Niklas Schemmer steht nach acht Spieltagen mit der maximalen Punktausbeute von 24 Zählern mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze. Auch die SV 08/29Friedrichsfeld konnte den Lauf nicht stoppen, konnte sich im Nachgang mit einer 2:4-Niederlage noch glücklich schätzen, denn der VfL vergab haufenweise Großchancen.
"Es war die beste erste Halbzeit, die wir gespielt haben, seitdem ich Trainer in Rhede bin. Trotzdem haben wir maßlosen Chancenwucher betrieben. Wir hätten zur Pause schon mit 4:0 oder 5:0 führen müssen. Ob wir frei vor dem Tor ausrutschen, unzählige Male den Torwart anschießen oder gleich dreimal Aluminium treffen - immerhin haben wir dann zur Halbzeit geführt", fasste Schemmer nach Abpfiff die ersten 45 Minuten zusammen. Immerhin ein Treffer erzielte das Team vor dem Pausenpfiff. Len Stenneken war bis zur Grundlinie vorgedrungen und hatte dann auf Ferhat Cavusman zurückgelegt, der das Spielgerät kompromisslos unter der Latte platzierte (38.).
In der Halbzeit hat Friedrichsfelds Trainer Almir Duric scheinbar die Richtigen Worte gefunden. Wie ausgewechselt kam sein Team aus der Kabine und übernahm gleich die Kontrolle. So dauerte es auch kaum sechs Minuten, ehe der Spielstand wieder egalisiert war. "Kurz nach der Pause bekommen wir mit der ersten Chance von Friedrichsfeld den Dämpfer", berichtete Schemmer. Gianluca Buhlmann zirkelte einen Freistoß sehenswert über die Mauer und in den Winkel. Es war wie ein Weckruf für Rhede. Der VfL investierte wieder mehr und kam durch Len Stenneken nach einer Ecke per Kopf zum 2:1. Doch auch das sollte nicht lange Bestand haben. Ein Treffer der Marke "Slapstick im Strafraum" führte zum erneuten Ausgleich. Ein Lupfer in den Rücken der Abwehr fand Joel Grzeskowiak, der den Ball dem Schnapper durch die Hosenträger stocherte und mit Anpusten so eben über die Linie drücken konnte (70.).
In der Folge bestimmt Rhede zwar weitestgehend das Spiel, die Dominanz der ersten Halbzeit konnte aber nicht mehr erreicht werden, wie auch Schemmer bestätigte: "Nach dem 2:2 ist es uns nicht mehr so gelungen, das Spiel zu dominieren, aber es spricht trotzdem für die Jungs, dass sie noch zwei Tore machen und wir so gewinnen. Wir konnten von der Bank gut wechseln, was zeigt, dass wir die Breite und Qualität im Kader haben." Zwar konnte Maximilian Kreuzer noch einen hervorragend ausgespielten Konter mit dem Treffer zum 3:2 vollenden (74.) und der eingewechselte Amar Mesic unmittelbar darauf mit einer gefühlvollen Direktabnahme den 4:2-Endstand markieren, doch es spielte auch eine Rolle, dass Friedrichsfeld nicht mehr an ein erneutes Comeback zu glauben schien. Letztlich gab es den achten Sieg im achten Spiel, inzwischen durchaus mit einer gewissen Aussagekraft versehen. "Die Hälfte der Hinrunde ist um. Die Jungs machen das gut, ackern immer fleißig, aber wir müssen uns auf jeden Fall in der Chancenverwertung steigern", betonte Schemmer abschließend.
VfL Rhede – SV 08/29 Friedrichsfeld 4:2
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman (86. Leon Nachtigall), Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze, Noah Paß (64. Elias Francesco Librandi), David Adegboyega Weade, Len Stenneken, Sandro Jakopic (90. Mathis Beckmann), Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat, Leon Franken (64. Amar Mesic) - Trainer: Niklas Schemmer
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Niklas Jansen (84. Jean-Pascal Kraus), Heinrich Heleniak, Onur Baran, Manuel Kausch, Joshua Brauer (79. Dennis Slowinski), Rafael David Buch (46. Maximilian Spartz), Joel Grzeskowiak, Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel, Emir Zerdo (46. Halil Ibrahim Ören) - Trainer: Almir Duric
Schiedsrichter: David Alexander Dreyer - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Ferhat Cavusman (38.), 1:1 Gianluca Buhlmann (51.), 2:1 Len Stenneken (64.), 2:2 Joel Grzeskowiak (70.), 3:2 Maximilian Kreutzer (74.), 4:2 Amar Mesic (77.)