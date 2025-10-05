VfL makellos: Rhede siegt im Topspiel gegen Friedrichsfeld klar

Der VfL Rhede ist nicht zu bremsen. – Foto: Marcel Eichholz

In der Bezirksliga, Gruppe 4, führt derzeit kein Weg am VfL Rhede vorbei. Die Mannschaft von Niklas Schemmer steht nach acht Spieltagen mit der maximalen Punktausbeute von 24 Zählern mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze. Auch die SV 08/29Friedrichsfeld konnte den Lauf nicht stoppen, konnte sich im Nachgang mit einer 2:4-Niederlage noch glücklich schätzen, denn der VfL vergab haufenweise Großchancen.

"Es war die beste erste Halbzeit, die wir gespielt haben, seitdem ich Trainer in Rhede bin. Trotzdem haben wir maßlosen Chancenwucher betrieben. Wir hätten zur Pause schon mit 4:0 oder 5:0 führen müssen. Ob wir frei vor dem Tor ausrutschen, unzählige Male den Torwart anschießen oder gleich dreimal Aluminium treffen - immerhin haben wir dann zur Halbzeit geführt", fasste Schemmer nach Abpfiff die ersten 45 Minuten zusammen. Immerhin ein Treffer erzielte das Team vor dem Pausenpfiff. Len Stenneken war bis zur Grundlinie vorgedrungen und hatte dann auf Ferhat Cavusman zurückgelegt, der das Spielgerät kompromisslos unter der Latte platzierte (38.).

Weniger Dominanz, mehr Tore In der Halbzeit hat Friedrichsfelds Trainer Almir Duric scheinbar die Richtigen Worte gefunden. Wie ausgewechselt kam sein Team aus der Kabine und übernahm gleich die Kontrolle. So dauerte es auch kaum sechs Minuten, ehe der Spielstand wieder egalisiert war. "Kurz nach der Pause bekommen wir mit der ersten Chance von Friedrichsfeld den Dämpfer", berichtete Schemmer. Gianluca Buhlmann zirkelte einen Freistoß sehenswert über die Mauer und in den Winkel. Es war wie ein Weckruf für Rhede. Der VfL investierte wieder mehr und kam durch Len Stenneken nach einer Ecke per Kopf zum 2:1. Doch auch das sollte nicht lange Bestand haben. Ein Treffer der Marke "Slapstick im Strafraum" führte zum erneuten Ausgleich. Ein Lupfer in den Rücken der Abwehr fand Joel Grzeskowiak, der den Ball dem Schnapper durch die Hosenträger stocherte und mit Anpusten so eben über die Linie drücken konnte (70.).