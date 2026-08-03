VfL Mainhardt gewinnt den Mainhardter Wald-Pokal

– Foto: VfL Mainhardt

Das Fußball-Turnier um den Mainhardter Wald-Pokal bot packenden Fußball und Entscheidungen im Elfmeterschießen. Am Ende feierte der Bezirksligist VfL Mainhardt den Turniersieg durch ein Tor im Finale gegen den VfB Neuhütten.

Souveräne Auftritte in den Gruppen

In der Gruppe A erarbeitete sich der VfB Neuhütten mit vier Punkten und 3:1 Toren den ersten Platz. Ihm folgte der FV Wüstenrot mit drei Zählern und 2:3 Toren vor dem SV Spiegelberg mit einem Punkt und 2:3 Toren. Im direkten Duell schlug Wüstenrot den SV Spiegelberg mit 2:1, ehe Neuhütten gegen Wüstenrot mit 2:0 gewann. Spiegelberg und Neuhütten trennten sich 1:1.

In der Gruppe B zeigte der VfL Mainhardt eine tadellose Leistung und sicherte sich mit sechs Punkten sowie 5:0 Toren ungeschlagen den Gruppensieg. Die SF Großerlach belegten mit drei Punkten und 4:2 Toren den zweiten Rang. Sie siegten gegen die SG Neulautern/VfB Neuhütten II mit 4:0, mussten sich aber dem VfL Mainhardt mit 0:2 geschlagen geben. Die SG Neulautern/VfB Neuhütten II blieb nach einer 0:3-Niederlage gegen den VfL Mainhardt mit null Punkten und 0:7 Toren auf dem letzten Platz.

Entscheidungen im Elfmeterschießen

Die Platzierungsspiele boten echte Dramatik vom Punkt. Im Spiel um Platz 5 behielt der SV Spiegelberg die Nerven und schlug die SG Neulautern/VfB Neuhütten II mit 2:0 nach Elfmeterschießen. Eine ebenso knappe Angelegenheit war das Spiel um Platz 3: Dort sicherten sich die SF Großerlach mit einem 3:1-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den FV Wüstenrot den dritten Rang.

Der entscheidende Kopfball im Finale

Das Finale zwischen dem VfB Neuhütten und dem VfL Mainhardt entwickelte sich zu einem intensiven Duell. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase: In der 23. Minute erzielte Joel Ehrenmann per Kopfball nach einer Flanke von Fabian Schlepple das Tor des Tages zum 1:0. Damit sicherte sich der Bezirksligist VfL Mainhardt den Turniersieg.