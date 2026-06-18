VfL Lohbrügge legt mit Bremen-Erfahrung nach

Das ist Tom Langenbach. – Foto: Sebastian Garcewski

Der VfL Lohbrügge arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Mit Tom Langenbach hat der Landesligist seinen siebten Zugang vorgestellt. Der 24-Jährige kommt aus dem Bremer Fußball an den Binner und soll das Mittelfeld des VfL verstärken.

Langenbach bringt nach Vereinsangaben bereits mehr als 100 Einsätze in der Bremenliga und der Landesliga Bremen mit. Damit bekommt Lohbrügge einen Spieler dazu, der trotz seines Alters schon reichlich Herrenfußball-Erfahrung gesammelt hat. Der Linksfuß konnte im Training offenbar bereits einen guten Eindruck hinterlassen und soll dem Mittelfeld zusätzliche Qualität geben.

Gerade diese Mischung macht die Personalplanung interessant. Lohbrügge setzt auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial, auf Akteure mit Erfahrung aus höheren Spielklassen und auf Qualität in unterschiedlichen Mannschaftsteilen. Langenbach passt als erfahrener Mittelfeldspieler aus Bremen gut in dieses Bild.

Für Lohbrügge ist Langenbach der nächste Baustein in einer auffälligen Kaderplanung. Der Verein hatte zuvor bereits mehrere spannende Personalien präsentiert, darunter Kartik Sharma mit Oberliga-Erfahrung, den jungen Innenverteidiger Dayan Soltany, Offensivspieler Nick Turtun und die Rückkehr von Niklas Pietruschka.

Lohbrügge baut weiter am neuen Kader

Nach dem Karriereende von Pascal Bäker und weiteren Veränderungen im Kader musste der VfL ohnehin neue Antworten finden. Mit Pietruschka kehrt ein bewährter Torjäger zurück, Turtun bringt Abschlussstärke aus seinem ersten kompletten Herrenjahr mit, Soltany soll die Defensive verstärken. Langenbach erweitert nun die Optionen im Mittelfeld.

Der Zugang aus Bremen bringt nicht nur Spielpraxis, sondern auch ein Profil mit, das dem VfL helfen kann: Linksfuß, mittelfeldorientiert, erfahren und offenbar schnell im neuen Umfeld angekommen. Für Lohbrügge ist seine Verpflichtung damit ein weiterer Hinweis darauf, dass der Kader nicht nur aufgefüllt, sondern gezielt verändert wird.

Am Binner nimmt die Mannschaft für die neue Saison weiter Form an. Mit Langenbach kommt nun ein Spieler dazu, der seine Qualitäten bereits in Bremen gezeigt hat und diese künftig in Hamburg einbringen soll.

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