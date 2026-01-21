VfL Leiferde verstärkt Offensive mit Jannik Rowold

Verstärkung mit Landesliga-Erfahrung Rowold bringt nicht nur Spielpraxis aus einer höheren Spielklasse mit, sondern auch die Qualitäten, die der VfL Leiferde in der Offensive sucht: Durchsetzungsvermögen, Torgefahr und taktische Variabilität. Seine Verpflichtung gilt im Verein als wichtiger Schritt, um die Angriffskraft für die zweite Saisonhälfte zu erhöhen. Der Neuzugang ist gelernter Stürmer, wurde zuletzt jedoch vor allem als Innenverteidiger eingesetzt. In Leiferde soll er wieder in der Offensive agieren und dort seine Stärken ausspielen. Mit seiner Erfahrung aus der Landesliga will er dem Team mehr Stabilität und Durchschlagskraft im Angriff verleihen.

Auszeit mit neuem Fokus Seit Juli 2025 war Rowold vereinslos. Diese Zeit nutzte er für eine längere Auszeit in Bali und Thailand, um neue Energie zu sammeln und den Kopf freizubekommen. Der sportliche Kontakt zum VfL riss dabei nie ab: Trainer Dennis Pasemann hielt kontinuierlich Verbindung zu dem Spieler, den er als Wunschlösung für die Offensive betrachtete. Nun ist der Transfer zustande gekommen. Erste Schritte beim BSC Acosta Seine fußballerische Ausbildung erhielt Rowold beim BSC Acosta, wo er sowohl in der Jugend als auch im Herrenbereich aktiv war. Diese Grundlagen, kombiniert mit seiner späteren Landesliga-Erfahrung, sollen ihm nun helfen, beim VfL Leiferde eine zentrale Rolle einzunehmen.