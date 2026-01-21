Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: André Nückel
VfL Leiferde verstärkt Offensive mit Jannik Rowold
Kaderplanung für die Rückrunde: Erfahrener Landesliga-Spieler schließt sich dem Bezirksligisten an
Der VfL Leiferde treibt seine Personalplanung für die Rückrunde in der Bezirksliga Braunschweig, Staffel 2, weiter voran. Mit Jannik Rowold verpflichtet der Verein einen 25-jährigen Offensivspieler, der zuletzt beim FC Helmstedt in der Landesliga aktiv war und dort auf 73 Einsätze kam.
Verstärkung mit Landesliga-Erfahrung
Rowold bringt nicht nur Spielpraxis aus einer höheren Spielklasse mit, sondern auch die Qualitäten, die der VfL Leiferde in der Offensive sucht: Durchsetzungsvermögen, Torgefahr und taktische Variabilität. Seine Verpflichtung gilt im Verein als wichtiger Schritt, um die Angriffskraft für die zweite Saisonhälfte zu erhöhen.
Der Neuzugang ist gelernter Stürmer, wurde zuletzt jedoch vor allem als Innenverteidiger eingesetzt. In Leiferde soll er wieder in der Offensive agieren und dort seine Stärken ausspielen. Mit seiner Erfahrung aus der Landesliga will er dem Team mehr Stabilität und Durchschlagskraft im Angriff verleihen.
Auszeit mit neuem Fokus
Seit Juli 2025 war Rowold vereinslos. Diese Zeit nutzte er für eine längere Auszeit in Bali und Thailand, um neue Energie zu sammeln und den Kopf freizubekommen. Der sportliche Kontakt zum VfL riss dabei nie ab: Trainer Dennis Pasemann hielt kontinuierlich Verbindung zu dem Spieler, den er als Wunschlösung für die Offensive betrachtete. Nun ist der Transfer zustande gekommen.
Erste Schritte beim BSC Acosta
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Rowold beim BSC Acosta, wo er sowohl in der Jugend als auch im Herrenbereich aktiv war. Diese Grundlagen, kombiniert mit seiner späteren Landesliga-Erfahrung, sollen ihm nun helfen, beim VfL Leiferde eine zentrale Rolle einzunehmen.
Der Verein zeigt sich überzeugt, mit Rowold einen Spieler verpflichtet zu haben, der sportlich wie mental eine Bereicherung darstellt. Frische Motivation, Erfahrung und offensive Qualität sollen dazu beitragen, die gesteckten Ziele in der Rückrunde zu erreichen.
Mit Jannik Rowold gewinnt der VfL Leiferde einen vielseitigen Akteur – und setzt ein klares Zeichen für Ambitionen in der Bezirksliga.