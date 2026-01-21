VfL Leiferde verpflichtet Offensivtalent Jan Thilo Steven

Steven gilt als schneller und technisch versierter Spieler mit einem gefährlichen Abschluss. Diese Qualitäten sollen dem Offensivspiel des VfL zusätzliche Variabilität verleihen und die gegnerischen Abwehrreihen vor neue Herausforderungen stellen. Trotz seines jungen Alters bringt der Mittelfeldspieler bereits das Potenzial mit, sich zeitnah in die Stammformation zu spielen.

Hohe Einsatzbereitschaft als Markenzeichen

Neben seinen sportlichen Fähigkeiten überzeugt Steven vor allem durch seine Einstellung. Der Offensivspieler gilt als äußerst trainingsfleißig und ehrgeizig. Sein Ziel ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und durch harte Arbeit den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen – eine Mentalität, die beim VfL Leiferde besonders geschätzt wird.