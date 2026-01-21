Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: André Nückel
VfL Leiferde verpflichtet Offensivtalent Jan Thilo Steven
20-jähriger Mittelfeldspieler wechselt von Arminia Vechelde und soll neue Impulse bringen
Der VfL Leiferde setzt seine Kaderverstärkung für die Saison in der Bezirksliga Braunschweig, Staffel 2, fort. Mit Jan Thilo Steven schließt sich ein 20-jähriger Offensivspieler dem Team an, der zuletzt beim Liga-Konkurrenten Arminia Vechelde unter Vertrag stand.
Steven gilt als schneller und technisch versierter Spieler mit einem gefährlichen Abschluss. Diese Qualitäten sollen dem Offensivspiel des VfL zusätzliche Variabilität verleihen und die gegnerischen Abwehrreihen vor neue Herausforderungen stellen. Trotz seines jungen Alters bringt der Mittelfeldspieler bereits das Potenzial mit, sich zeitnah in die Stammformation zu spielen.
Hohe Einsatzbereitschaft als Markenzeichen
Neben seinen sportlichen Fähigkeiten überzeugt Steven vor allem durch seine Einstellung. Der Offensivspieler gilt als äußerst trainingsfleißig und ehrgeizig. Sein Ziel ist es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und durch harte Arbeit den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen – eine Mentalität, die beim VfL Leiferde besonders geschätzt wird.
Seine fußballerischen Grundlagen erlernte Steven in der Jugend des Lehndorfer Vereins. Dort wurde der Grundstein für seinen technischen Spielstil gelegt, den er in den vergangenen Jahren weiter verfeinert hat.
Perspektivspieler mit Sofortwirkung
Mit 20 Jahren steht Steven noch am Anfang seiner Laufbahn. Dennoch bringt er bereits wichtige Eigenschaften mit: Tempo, Technik, Torgefahr und einen ausgeprägten Leistungswillen. Der VfL Leiferde erhofft sich von dem Neuzugang frische Impulse für die Offensive und eine langfristige Verstärkung für den Kader.
Mit Jan Thilo Steven gewinnt der VfL Leiferde einen jungen, hungrigen Spieler – und setzt erneut auf Talent, Entwicklung und offensive Durchschlagskraft.