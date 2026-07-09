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VfL Leiferde unterliegt zum Testspielauftakt deutlich
Frühe Führung reicht nicht – Viktoria Thiede dreht die Partie nach der Pause
Der VfL Leiferde ist mit einer Niederlage in die Testspielphase der Sommervorbereitung gestartet. Gegen den FC Viktoria Thiede unterlag die Mannschaft nach einer zwischenzeitlichen Führung mit 2:6. Das Ergebnis geriet dabei insbesondere durch die zweite Halbzeit deutlich, nachdem die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten.
Die Gastgeber erwischten einen engagierten Start in die Begegnung. Andreas Scharmach brachte den VfL in der 16. Minute mit 1:0 in Führung und belohnte eine ansprechende Anfangsphase.
Thiede glich durch Simon Toprakli nach einer halben Stunde aus (30.), doch Leiferde antwortete prompt. Angus Ibenthal stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für den 2:1-Halbzeitstand (33.).
Thiede nutzt die zweite Halbzeit konsequent
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Devin Joel Liehr traf zunächst zum 2:2 (48.) und brachte seine Mannschaft nur drei Minuten später erstmals in Führung (51.).
Mit dem 2:4 durch Harold Kamdem Mougnol in der 64. Minute kippte die Partie endgültig zugunsten des FC Viktoria Thiede. Liehr erhöhte mit zwei weiteren Treffern in der 67. und 90. Minute auf 6:2 und schnürte damit einen Viererpack.
Für den VfL Leiferde steht trotz der deutlichen Niederlage vor allem die weitere Vorbereitung im Vordergrund. Nach dem ersten Test gilt es nun, die Erkenntnisse aus der Partie in die kommenden Trainingseinheiten mitzunehmen und die Abläufe bis zum Saisonstart weiter zu verbessern.