VfL Leiferde unterliegt zum Testspielauftakt deutlich

Die Gastgeber erwischten einen engagierten Start in die Begegnung. Andreas Scharmach brachte den VfL in der 16. Minute mit 1:0 in Führung und belohnte eine ansprechende Anfangsphase. Thiede glich durch Simon Toprakli nach einer halben Stunde aus (30.), doch Leiferde antwortete prompt. Angus Ibenthal stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für den 2:1-Halbzeitstand (33.).

Thiede nutzt die zweite Halbzeit konsequent Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Devin Joel Liehr traf zunächst zum 2:2 (48.) und brachte seine Mannschaft nur drei Minuten später erstmals in Führung (51.). Mit dem 2:4 durch Harold Kamdem Mougnol in der 64. Minute kippte die Partie endgültig zugunsten des FC Viktoria Thiede. Liehr erhöhte mit zwei weiteren Treffern in der 67. und 90. Minute auf 6:2 und schnürte damit einen Viererpack.