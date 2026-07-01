VfL Leiferde startet Kaderumbau mit vier Neuzugängen

Der VfL Leiferde hat die ersten personellen Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Mit vier Neuzugängen setzt der Bezirksligist seinen angekündigten Verjüngungsprozess fort und verstärkt sich gezielt in der Defensive, im Mittelfeld sowie auf den Außenbahnen. Alle vier Spieler sollen künftig neue Impulse setzen und die Qualität des Kaders erhöhen.
Für die Torhüterposition verpflichtet der VfL Konstantin Täubert vom Bezirksliga-Absteiger MTV Salzdahlum. Der Schlussmann gilt als technisch gut ausgebildet und soll in Leiferde den nächsten Entwicklungsschritt im Herrenfußball gehen.
Auch die linke Abwehrseite erhält Zuwachs. Leon Herget wechselt vom FC Arminia Adersheim nach Leiferde. Der Defensivspieler bringt bereits Erfahrung aus der Bezirksliga mit und erweitert die Optionen auf der linken Außenbahn.
Mit Justin Fricke kommt ein weiterer Spieler vom FC Arminia Adersheim. Der zentrale Mittelfeldspieler soll vor allem mit seiner Spielübersicht und seinen technischen Fähigkeiten das Offensivspiel beleben.
Herget und Fricke verbindet zudem ein gemeinsamer fußballerischer Werdegang. Beide wurden im Nachwuchs von Germania Wolfenbüttel ausgebildet und bringen damit eine fundierte fußballerische Ausbildung mit.
Für die rechte Seite verpflichtet der VfL zudem Tom Klüsener vom SV Glück Auf Gebhardshagen. Der vielseitig einsetzbare Außenspieler kann sowohl defensive als auch offensive Aufgaben übernehmen und soll mit seiner Dynamik zusätzliche Optionen auf der rechten Seite schaffen.
Mit den vier Verpflichtungen setzt der VfL Leiferde ein erstes Zeichen für die kommende Spielzeit. Der Verein verfolgt das Ziel, den Kader nachhaltig zu verjüngen und gleichzeitig die sportliche Qualität weiterzuentwickeln.
Die Vorstellung der Neuzugänge soll in den kommenden Tagen mit Einzelporträts fortgesetzt werden. Parallel arbeiten die Verantwortlichen nach eigenen Angaben bereits an weiteren Verstärkungen, um den Kader für die Saison 2026/27 weiter auszubauen.