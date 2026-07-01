VfL Leiferde startet Kaderumbau mit vier Neuzugängen Kaderverjüngung steht im Fokus – Verstärkungen für alle Mannschaftsteile vorgestellt von red · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

Der VfL Leiferde hat die ersten personellen Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Mit vier Neuzugängen setzt der Bezirksligist seinen angekündigten Verjüngungsprozess fort und verstärkt sich gezielt in der Defensive, im Mittelfeld sowie auf den Außenbahnen. Alle vier Spieler sollen künftig neue Impulse setzen und die Qualität des Kaders erhöhen.

Für die Torhüterposition verpflichtet der VfL Konstantin Täubert vom Bezirksliga-Absteiger MTV Salzdahlum. Der Schlussmann gilt als technisch gut ausgebildet und soll in Leiferde den nächsten Entwicklungsschritt im Herrenfußball gehen. Auch die linke Abwehrseite erhält Zuwachs. Leon Herget wechselt vom FC Arminia Adersheim nach Leiferde. Der Defensivspieler bringt bereits Erfahrung aus der Bezirksliga mit und erweitert die Optionen auf der linken Außenbahn.

Kreativität im Zentrum und Vielseitigkeit auf rechts Mit Justin Fricke kommt ein weiterer Spieler vom FC Arminia Adersheim. Der zentrale Mittelfeldspieler soll vor allem mit seiner Spielübersicht und seinen technischen Fähigkeiten das Offensivspiel beleben. Herget und Fricke verbindet zudem ein gemeinsamer fußballerischer Werdegang. Beide wurden im Nachwuchs von Germania Wolfenbüttel ausgebildet und bringen damit eine fundierte fußballerische Ausbildung mit.