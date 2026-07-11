VfL Leiferde schließt Kaderplanung mit Nachwuchstrio ab

Der VfL Leiferde hat seine bislang letzten Neuzugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Angus Ibenthal, Linus Teegen und Dimitris Corciu schließen sich gleich drei Nachwuchsspieler aus der U19 der Freien Turner dem Bezirksligisten an. Der Verein setzt damit seinen eingeschlagenen Weg fort, den Kader gezielt zu verjüngen und talentierte Spieler an den Herrenbereich heranzuführen.
Alle drei Akteure wechselten aus dem A-Junioren-Bereich nach Leiferde und hinterließen bereits in den ersten Trainingseinheiten einen positiven Eindruck. Das Trainerteam sieht in dem Trio Spieler mit Entwicklungspotenzial, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben sollen.
Einen ersten sportlichen Akzent setzte Angus Ibenthal bereits im ersten Testspiel der Vorbereitung. Beim 2:6 gegen den FC Viktoria Thiede erzielte der Offensivspieler den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 und trug sich damit direkt in die Torschützenliste ein.
Mit den Verpflichtungen von Ibenthal, Teegen und Corciu scheint der personelle Umbruch vorerst abgeschlossen. In den kommenden Tagen will der Verein die drei Neuzugänge noch einmal einzeln vorstellen und ihre fußballerischen Werdegänge näher beleuchten.
Derweil läuft die sportliche Vorbereitung weiter auf Hochtouren. Aktuell absolviert die Mannschaft ein Trainingslager, bevor bereits der nächste Härtetest ansteht. Am kommenden Tag empfängt der VfL Leiferde die zweite Mannschaft des VfB Fallersleben zum nächsten Vorbereitungsspiel. Dabei dürfte das Trainerteam die Gelegenheit nutzen, den Neuzugängen weitere Einsatzminuten zu geben und das Zusammenspiel innerhalb der neu formierten Mannschaft weiter zu festigen.