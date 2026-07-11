VfL Leiferde schließt Kaderplanung mit Nachwuchstrio ab Ibenthal, Teegen und Corciu wechseln von den Freien Turnern von red · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Leiferde hat seine bislang letzten Neuzugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Angus Ibenthal, Linus Teegen und Dimitris Corciu schließen sich gleich drei Nachwuchsspieler aus der U19 der Freien Turner dem Bezirksligisten an. Der Verein setzt damit seinen eingeschlagenen Weg fort, den Kader gezielt zu verjüngen und talentierte Spieler an den Herrenbereich heranzuführen.

Alle drei Akteure wechselten aus dem A-Junioren-Bereich nach Leiferde und hinterließen bereits in den ersten Trainingseinheiten einen positiven Eindruck. Das Trainerteam sieht in dem Trio Spieler mit Entwicklungspotenzial, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben sollen. Einen ersten sportlichen Akzent setzte Angus Ibenthal bereits im ersten Testspiel der Vorbereitung. Beim 2:6 gegen den FC Viktoria Thiede erzielte der Offensivspieler den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 und trug sich damit direkt in die Torschützenliste ein.